"Бриджертоны" посреди Львова: сестры организовали фотосессию в эстетике популярного сериала

Сериал "Бриджертоны" является одним из самых популярных на платформе Netflix. С выходом третьего сезона этой истории немало людей вдохновляется на повторение образов культовых героинь.

Так, две сестры решили устроить фотосессию в стиле "Бриджертонов". Девушки не только создали эффектные образы, но и нашли идеальную локацию для съемки в самом сердце Львова.

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"Бриджертоны" в сердце Львова

Две сестры решили устроить фотосессию в стиле популярного сериала "Бриджертоны" после того, как в сети появился третий сезон популярной ленты. Так, девушка вдохновилась эстетикой, однако возникали два важнейших вопроса:

где взять платья, как у героинь сериала;

где устроить фотосессию, чтобы интерьер соответствовал эстетике "Бриджертонов".

Так, просматривая фото различных замков и усадеб во Львове, сестры остановились на Дворце Потоцких, ведь он идеально подходит эстетике "Бриджертонов" как снаружи, так и изнутри.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Что касается платьев, то их смогла пошить мама сестер. Она создала идентичные наряды, которые отличались лишь цветами. Свои образы девушки дополнили нежными перчатками, собранными прическами и диадемами.

Фотосессия в стиле "Бриджертонов": смотрите видео

К слову, съемку проводила подруга сестер. В сети с восторгом реагируют на стильную фотосессию и многие пользователи хотят ее повторить. Девушки же добавили, что платья сдают в аренду, поэтому любой может также почувствовать себя героиней культового сериала.