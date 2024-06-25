Украинская стилистка в сети на примере Пенелопы из сериала "Бриджертоны" рассказала, как линии влияют на восприятие ее образа. Так, она сравнила внешний вид героини в 1 сезоне и в 3-м, и отметила, как образ изменился почти до неузнаваемости.

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Как линии в образе влияют на его восприятие

Стилист объяснила, что линии могут влиять на восприятие образа. Так, к примеру она привела образ Пенелопы из сериала "Бриджертоны". В 1 сезоне героиня появляется перед зрителем с мелкими локонами, которые делают лицо более округлым.

Одежда Пенелопы еще больше подчеркивала несерьезность образа, ведь актриса появлялась в платьях с маленькими, будто детскими, рукавчиками, а линия бюста – была очень куцой. В комплексе это влияло на восприятие образа как несерьезного, а героиня казалась гипернаивной.



Образ Пенелопы в 1 сезоне "Бриджертонов" / Кадр из сериала

В 3-м сезоне образ Пенелопы переосмыслили и это повлияло на его восприятие. Так, стилисты изменили линии ее образа.

Пенелопа снова появляется с теми же мелкими локонами, но теперь они соответствуют линиям лица. Из-за этого лицо не кажется округлым. Кроме того, появилась "взрослая" линия бюста, которая не делает героиню куцой. Цветочный мелкий принт остается, однако не доминирует.



Образ Пенелопы в 3 сезоне "Бриджертонов" / Скриншот из сериала

В комплексе образ героини сериала "Бриджертонов" меняется с гипернаивного и несерьезного на романтический и роскошный. Стилист отмечает, что достичь такого эффекта удалось именно благодаря правильным линиям.