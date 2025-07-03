От вас будут убегать: 3 аромата, которые отпугивают и имеют резкий запах

Некоторые духи имеют маленькую когорту ценителей из-за резкого запаха и максимально едкого шлейфа. Они до сих пор остаются популярными, но специалисты не советуют их покупать тем, кто любит цветочные, ягодные или цитрусовые запахи.

Есть отдельный вид духов, которые для многих просто невыносимы, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Часто даже сами обладательницы духов соглашаются с тем, что их резкий запах вызывает мигрень и тошноту, если брызнуть на тело более одного раза.

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Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Большинство женщин считают, что благодаря этому парфюму удастся пахнуть дорого, но аромат настолько стойкий и с резким шлейфом, что подходит далеко не всем. Парфюм стоит дорого, а дешевые подделки имеют еще хуже запах, который способен вызвать тошноту.



Духи с неприятным запахом / Фото Pinterest

Духи Montale

Весь парфюмерный бренд Montale довольно навязчивый, а шлейф остается в помещении настолько долго, что от него невозможно избавиться. Некоторые говорят, что ароматы из всей линейки способны перебить все запахи других духов. Удовые ароматы бренда очень сильно громкими, поэтому молодым девушкам их лучше обходить стороной.



Духи с неприятным запахом / Фото Pinterest

Chanel Chance

Эти духи уже достаточно старые и до сих пор имеют популярность. В композиции присутствует жасмин, ваниль и пачули. В этом случае речь идет уже не о резкости, а о нотках дешевизны. Приобретя аромат, вы перенесетесь в прошлое, поэтому рекомендуется найти для себя что-то свежее и актуальное.



Духи с неприятным запахом / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали о несколько стойких ароматов для женщин, которые имеют нежный и изящный шлейф.