Lady Тренды сезона Уже не отстой: эти принты – новая база в гардеробе этого сезона
9 августа, 10:00
Уже не отстой: эти принты – новая база в гардеробе этого сезона

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Анималистические принты в этом сезоне снова становятся популярными, в частности зебра, леопард и тигр.
  • Они универсально дополняют гардероб, подходя к разным стилистическим направлениям, и могут использоваться в обуви как акцент.

Этим летом анималистический принт триумфально вернулся в моду. От зебровых полосок до леопардовых пятен и тигровых узоров то, что когда-то считалось смелым модным выбором, теперь превращается в основной элемент современного стиля.

Дизайнеры и трендсеттеры ежедневно используют эти яркие принты независимо от сезона: летом – на купальниках, осенью – на тренчах и пальто. Почему стоит обратить внимание на анималистические принты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

В чем феномен животных принтов?

Анималистические принты оказываются универсальным дополнением к гардеробу во всем модном спектре, безупречно вписываясь в стили от минимализма до авангарда.

Модные эксперты предлагают простой подход к интеграции этих принтов: рассматривайте зебру или коровьи узоры как черный, змеиный принт – как оттенки серого или бежевого, а леопардовый, гепардовый или тигровый принт – как классический коричневый.


Анималистический принт – новая база гардероба / Фото Givenchy


Модными являются различные принты – от зебры до леопарда / Фото Roberto Cavalli

Для тех, кто хочет добавить животные принты к своему повседневному наряду, может сначала отдавать предпочтение обуви. Туфли-лодочки или ботинки с принтом могут освежить базовые ансамбли и подчеркнуть более изысканные образы.

Многие поклонники моды уже облюбовали знаковые фасоны, такие как остроносые ботинки, украшенные узорами под зебру, которые, как ожидается, станут незаменимыми в предстоящем осенне-зимнем сезоне.


Животные принты будут трендовыми и в обуви / Фото Bottega Veneta

К слову, икона стиля Кейт Мосс неоднократно демонстрировала, что шуба из искусственного леопарда является разумной инвестицией. Она предлагает универсальность, которую можно сочетать как с джинсами, так и с классическими костюмами.


Шуба из искусственного леопарда – удачная инвестиция в этом сезоне / Фото No.21

Такая же универсальность касается пиджаков и блуз с анималистическими принтами, пусть они будут джинсовыми, или жаккардовыми.

