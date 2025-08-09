Уже не відстій: ці принти – нова база у гардеробі цього сезону
- Анімалістичні принти цього сезону знову стають популярними, зокрема зебра, леопард і тигр.
- Вони універсально доповнюють гардероб, підходячи до різних стилістичних напрямків, і можуть використовуватися у взутті як акцент.
Цього літа анімалістичний принт тріумфально повернувся в моду. Від зебрових смужок до леопардових плям і тигрових візерунків – те, що колись вважалося сміливим модним вибором, тепер перетворюється на основний елемент сучасного стилю.
Дизайнери й трендсеттери щодня використовують ці яскраві принти незалежно від сезону: влітку – на купальниках, восени – на тренчах і пальтах. Чому варто звернути увагу на анімалістичні принти, розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.
Читайте також Ця сукня – головна річ в гардеробі 2025 року: придбайте, якщо ще не встигли
В чому феномен тваринних принтів?
Анімалістичні принти виявляються універсальним доповненням до гардероба в усьому модному спектрі, бездоганно вписуючись у стилі від мінімалізму до авангарду.
Модні експерти пропонують простий підхід до інтеграції цих принтів: розглядайте зебру або коров'ячий візерунок як чорний, зміїний принт – як відтінки сірого або бежевого, а леопардовий, гепардовий або тигровий принт – як класичний коричневий.
Анімалістичний принт – нова база гардероба / Фото Givenchy
Модними є різні принти – від зебри до леопарда / Фото Roberto Cavalli
Для тих, хто хоче додати тваринні принти до свого повсякденного вбрання, може спершу надавати перевагу взуттю. Туфлі-човники або черевики з принтом можуть освіжити базові ансамблі та підкреслити більш вишукані образи.
Багато шанувальників моди вже вподобали знакові фасони, такі як гостроносі черевики, прикрашені візерунками під зебру, які, як очікується, стануть незамінними в майбутньому осінньо-зимовому сезоні.
Тваринні принти будуть трендовими й у взутті / Фото Bottega Veneta
До слова, ікона стилю Кейт Мосс неодноразово демонструвала, що шуба зі штучного леопарда є розумною інвестицією. Вона пропонує універсальність, яку можна поєднувати як з джинсами, так і з класичними костюмами.
Шуба зі штучного леопарда – вдала інвестиція в цьому сезоні / Фото No.21
Така ж універсальність стосується піджаків і блуз з анімалістичними принтами, хай вони будуть джинсовими, або жакардовими.
Водночас в моді завжди є місце антитрендам – Андре Тан розповів, які речі видають поганий смак у 2025 році.