Чем можно заменить шапку: интересные альтернативы, которые понравятся девушкам

Постоянное ношение шапки может надоесть, поэтому ее хочется чем-то заменить. Многообразие головных уборов является достаточно большим, поэтому выбрать точно есть из чего. С помощью нескольких альтернатив, осенние образы могут выглядеть интересно и современно.

Шапка является самым главным убором на осень и зиму, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Елены Шевченко. Однако те, кто не любят шапок или хотят разнообразить свои выходы, имеют прекрасную возможность найти для себя интересные варианты, которые хорошо подходят к верхней одежде.

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Капор

Все мы привыкли к шапкам, впрочем капоры выглядят довольно стильно. Стоит только помнить одно правило – он должен быть свободным.



Красивые головные уборы на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Теплый и кожаный платок

Такие платки – хорошее сочетание стиля и защиты от холода. Они выглядят очень красиво и хорошо подходят девушкам с деликатными чертами лица, острыми или прямыми.



Трендовые головные уборы на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Кепка с наушниками

Стилист говорит, что такой головной убор выглядит игриво и немного по-детски. Но перед тем, как приобрести пушистые наушники, их стоит примерить. По ее словам, такую не стоит их покупать в онлайне, а только в магазине.



Стильные головные уборы на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Теплая повязка

Такая повязка не является чем-то новеньким, но прекрасно подходит для тех, кто не любит носить шапку, но хочет согреть уши и сохранить прическу. Повязка не совсем подходит тем, у кого круглое лицо или выразительные щечки.



Трендовые головные уборы на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Шарф вместо шапки

Этот аксессуар может служить даже головным убором, заменяя традиционную шапку. Сочетается шарф хорошо с пальто или курткой.



Модные головные уборы на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Теплая панама

Панама из шерсти или фетра прекрасно подойдет для тех, кто хочет завершить шубу или дубленку с овчиной.



Трендовые головные уборы на осень 2024 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Такое многообразие головных уборов позволит получить особый образ. Один головной убор можно миксовать с различной верхней одеждой и получать каждый раз другой аутфит.