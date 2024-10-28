Жуткие макияжи, которые перепугают всех: блогерша создает грим, от которого стынет кровь в жилах

Настоящие визажисты способны создать не только роскошный макияж, который подчеркнет красоту, но и воссоздать страшный грим, который перепугает всех людей. Невероятный талант создавать жуткие макияжи имеет блогер Холли Мюррей, которая собрала в своем блоге более 13 миллионов ценителей ее перевоплощений.

Личная страница девушки в тиктоке изобилует множеством устрашающих грив. Самые популярные из них собрали более 150 миллионов просмотров – это клоун Пеннивайз из фильма "Оно" и Голум из "Властелина колец".

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Блогерша создает жуткий грим

В приложении тикток Холли Мюррей – настоящая звезда. За ней следят многие миллионы подписчиков, которые увлеченно наблюдают за тем, как она умело превращается в жутких персонажей. Чаще всего девушка прибегает к гримированию известных героев из фильмов ужасов.

Макияж клоуна Пеннивайза

Этот видеоролик собрал 167 миллионов просмотров. Сначала девушка нарисовала на теле наряд, тогда добавила парик с оранжевыми волосами и длинным лбом.

Холли умело закрасила лицо специальной белой краской для макияжей, а тогда красной кистью воспроизвела красные губы и линии, которые простирались вверх ко лбу от уголков губ.

Перевоплощение в клоуна Пеннивайза: смотрите видео

Макияж устрашающего Голума

Этот грим на странице собрал 185 миллионов просмотров и является самым популярным в активе блогера. Чтобы воспроизвести персонажа из "Властелина колец", Холли надела шапочку на волосы из прозрачного материала, которую закрасила тональной основой. С помощью кисти она воспроизвела морщины на лице, а жуткого вида добавили страшные линзы, капа с жуткими зубами и несколько длинных волос на голове.

Перевоплощение в Голума: смотрите видео

Грим Микки Мауса

Блогерша даже решила прибегнуть к эксперименту и воссоздать устрашающего Микки Мауса. Для этого ей пришлось наложить много объемных вставок на лицо, которые она раскрасила. Габаритные щеки, брови, нос, рот и уши позволили блогеру полностью передать жуткий вид даже милого мультипликационного героя.

Перевоплощение в Микки Мауса: смотрите видео

@hollymurraymakeup WELCOME to the clubhouse! MICKEY MOUSE! Who should i create next?! ♬ The Ghost - NIVIRO

Грим свиньи

Холли Мюррей собрала более 37 миллионов просмотров на видеоролике с гримом свиньи. Воспроизведение этого грима заняло у девушки довольно много времени, поскольку требовало значительных последовательных движений приклеивания и раскрашивания объемных элементов – от носа до ушей. В результате перевоплощение действительно получилось устрашающим.

Перевоплощение в свинью: смотрите видео

Грим трипофобии

Визажистка решила даже воссоздать грипп трипофобии – страхом перед скоплением отверстий (пемза, губка для мытья посуды, лейка для душа). Для этого перевоплощения девушка потратили 17 часов, но показала невероятный результат.

Перевоплощение в трипофобию: смотрите видео

В тиктоке блогера можно найти устрашающий образ Гринча, телепузика, конфетного клоуна и популярного монстра Хаги Ваги. На каждый грим девушка тратит минимум 10 часов, поскольку она не только наносит макияж, но и работает над малейшими деталями для создания видеоролика. Именно поэтому она имеет многомиллионную аудиторию и собирает тысячи комментариев и предпочтений.