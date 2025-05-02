Хейли Бибер повторила образ Анны Винтур 1998 года: удивительный выход
- Хейли Бибер появилась в голубом платье Gucci 1998 года, которое ранее носила Анна Винтур.
- К образу добавлены туфли от Gianvito Rossi, бежевый клатч The Row и аксессуары от бренда Rhode.
- Платье также было известно благодаря Хелен Хант, которая носила его на церемонии "Оскар" в 1997 году.
Американская модель Хейли Бибер недавно совершила светский выход в красивом голубом платье. Особенность этого наряда заключается в том, что это платье еще в 90-х годах носила главный редактор американского Vogue Анна Винтур.
Манекенщица Хейли Бибер после появления первенца находилась в определенной тени, а теперь снова активно начала появляться под прицелами папарацци, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Винтажный образ Хейли Бибер
Модель надела в ресторан в Нью-Йорке винтажное платье из весенне-летней коллекции Gucci 1998 года. Основательница бренда Rhode Island вышла в голубом платье без рукавов с высоким вырезом. Это платье для итальянской марки создал в девяностых Том Форд.
Уже много лет стилистом Хейли Бибер является Дани Мишель, которая также одевает Кендалл Дженнер. К образу модели она добавила туфли на каблуках от Gianvito Rossi и бежевый кожаный клатч от известного бренда сестер Олсен The Row. К слову, туфли с прозрачными вставками этим летом будут очень модными.
Из аксессуаров Бибер надела узкие черные солнцезащитные очки и чехол для телефона от своего бренда Rhode.
Роскошный выход Хейли Бибер / Фото Getty Images
Выход Хейли Бибер в этом платье достаточно особенный, поскольку именно в этом платье в 1998 году Анна Винтур появилась на вечеринке американского посольства в Париже. А еще в длинной версии этого наряда в 1997 году Хелен Хант забирала "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Лучше не бывает"
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