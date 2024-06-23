Не хуже салонного: как дома сделать маникюр с помощью обычной губки

Салонный маникюр, конечно, великолепен. Однако не всегда есть возможность попасть к мастеру и иногда приходится оформлять ногти самостоятельно.

Как за считанные минуты сделать стильный дизайн дома с помощью только губки, читайте на Lady 24.

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Как сделать маникюр с помощью губки

На своей странице в инстаграм блогер и нейл-мастер Джаина Соареш показала, как сделать стильный и креативный дизайн маникюра в домашних условиях за считанные минуты. Все, что понадобится, – это кусочек кухонной губки, несколько цветов лака, вата, деревянные палочки и жидкость для снятия лака.

Сам процесс тоже не слишком сложный. По периметру губки следует нанести лак темного цвета, а в середину добавить светлый оттенок.

Далее на подготовленные заранее ногти нужно осторожно отбивать лак губкой. Он должен покрывать всю ногтевую пластину.

Как сделать маникюр губкой: смотрите видео

Когда все ногти будут готовы, остается с помощью ваты, палочки и специальной жидкости убрать краску с пальцев, очистив полностью кожу. После этого можно нанести закрепитель.

Кстати, таким образом можно наносить не только два оттенка лака. К примеру, после двух слоев также можно добавить еще один с блестками.

Как сделать маникюр губкой с блестками: смотрите видео

Кроме того, покрытие необязательно делать в стиле "ауры". Лак можно наносить в произвольном порядке и форме. Так, вместо темного квадрата и светлой середины, можно добавлять его слоями, используя больше оттенков, чтобы на ногтях один цвет переходил в другой.