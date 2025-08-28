Часто шопинг – один из самых эффективных способов улучшить настроение. Эта "маленькая терапия" спасает даже тогда, когда погода портится, дедлайны горят, а выходные – еще не скоро. А чтобы радовать себя шопингом без стресса для финансов, украинский бренд Anabel Arto предлагает скидки. Детали – в новом материале Lady.

Нижнее белье – всегда актуальный и роскошный подарок всегда актуальный и роскошный подарок

Нижнее белье – важнейшая деталь в каждом образе. Ее не видно, однако именно от нее зависит, насколько комфортно и уверенно чувствует себя женщина. И неважно, что при этом на ней: деловой офисный костюм, любимые джинсы и оверсайз свитер или роскошное вечернее платье.

Если хочется выбрать что-то изысканное и уютное, стоит обратить внимание на коллекцию Lily и элегантную линейку Idol от бренда Anabel Arto. Они подарят ощущение красоты, роскоши и праздника, который всегда с тобой. Тем более, что сейчас комплекты из этих коллекций можно приобрести со скидкой до 50%. Акция продолжается продолжается до 12.09.2025. Детали можно узнать на официальном сайте Anabel Arto.

Удобное и стильное белье – проявление заботы о себе / Anabel Arto

Idol – роскошь, достойная королев

Коллекция Idol создана для женщин, которые любят яркие и смелые образы. Они лелеют свой уникальный стиль и готовы заявлять о нем, выбирая для себя только самые роскошные вещи. Модели представлены в синем, черном и трендовом цвете шампань.

Idol воплощает роскошь / Anabel Arto

Изюминкой коллекции является элегантное нижнее белье. Модели созданы с максимальным вниманием к деталям: изящная вышивка, элегантные принты, легкие ткани. Также в Idol представлены роскошные боди, которые сделают особенным каждый выход в свет.

Фаворитом леди становится soft-боди из полупрозрачной сетки, украшенное тонкой нежной вышивкой. Сдержанные и одновременно очень элегантные узоры добавляют образу чувственности, а прозрачная фактура интригует.

А если хочется чувствовать себя роскошно еще и дома, стоит обратить внимание на очень эстетичные халаты из коллекции Idol. Пошитые в стиле кимоно-макси, они идеально подойдут как для будничных, так и для особых домашних моментов.

Халат-кимоно – идеально, чтобы носить дома / Anabel Arto

Lily – нежность и особая эстетика

Коллекция Lily идеально подойдет, когда хочется чувствовать себя особенно всегда и везде: во время отдыха в бархатный сезон где-то на морском побережье или дома, наслаждаясь чашечкой утреннего кофе перед насыщенным рабочим днем.

Изюминкой Lily являются бюстгальтеры с тонкой цветочной вышивкой, которая добавляет образу детальности и делает его действительно роскошным. Такое белье достойно современных королев.

Цветочная вышивка добавляет образу эстетики / Anabel Arto

В коллекции представлены как классические модели с эффектом пуш-ап, так и легкие фасоны без косточек и каркасов, которые идеально подойдут для теплых дней. Для поклонниц классики идеально подойдут модели в цветах шампань и черный. Если же хочется добавить красок, стоит обратить внимание на модель в ярком малиновом оттенке.

Также в Lily есть отличные варианты, чтобы стильно выглядеть дома. Например, элегантные сатиновые платья с цветочной вышивкой или стильные халаты.

С сатиновыми платьями чувствуешь себя суперзвездой даже дома / Anabel Arto

Лето завершается, но впереди – волшебный осенний сезон. Время новых мечтаний, новых целей, особой эстетики и безграничной заботы о себе любимой вместе с Anabel Arto.