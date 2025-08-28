Часто шопінг – один з найефективніших способів покращити настрій. Ця "маленька терапія" рятує навіть тоді, коли погода псується, дедлайни палають, а вихідні – ще не швидко. А щоб тішити себе шопінгом без стресу для фінансів, український бренд Anabel Arto пропонує знижки. Деталі – у новому матеріалі Lady.

Спідня білизна – завжди актуальний та розкішний подарунок

Спідня білизна – найважливіша деталь у кожному образі. Її не видно, однак саме від неї залежить, наскільки комфортно та впевнено почувається жінка. І байдуже, що при цьому на ній: діловий офісний костюм, улюблені джинси й оверсайз светр або розкішна вечірня сукня.

Якщо хочеться обрати щось вишукане і затишне, варто звернути увагу на колекцію Lily та елегантну лінійку Idol від бренду Anabel Arto. Вони подарують відчуття краси, розкоші та свята, яке завжди з тобою. Тим більше, що наразі комплекти з цих колекцій можна придбати зі знижкою до 50%. Акція триває до 12.09.2025. Деталі можна дізнатися на офіційному сайті Anabel Arto.

Зручна і стильна білизна – вияв піклування про себе / Anabel Arto

Idol – розкіш, гідна королев

Колекція Idol створена для жінок, які люблять яскраві та сміливі образи. Вони плекають свій унікальний стиль та готові заявляти про нього, обираючи для себе лише найрозкішніші речі. Моделі представлені у синьому, чорному та трендовому кольорі шампань.

Idol втілює розкіш / Anabel Arto

Родзинкою колекції є елегантна спідня білизна. Моделі створені з максимальною увагою до деталей: витончена вишивка, елегантні принти, легкі тканини. Також в Idol представлені розкішні боді, які зроблять особливим кожен вихід у світ.

Фаворитом леді стає soft-боді з напівпрозорої сітки, прикрашене тонкою ніжною вишивкою. Стримані та водночас дуже елегантні візерунки додають образу чуттєвості, а прозора фактура інтригує.

А якщо хочеться почуватися розкішно ще й вдома, варто звернути увагу на дуже естетичні халати з колекції Idol. Пошиті у стилі кімоно-максі, вони ідеально підійдуть як для буденних, так і для особливих домашніх моментів.

Халат-кімоно – ідеально, щоб носити вдома / Anabel Arto

Lily – ніжність та особлива естетика

Колекція Lily ідеально підійде, коли хочеться почуватися особливо завжди і всюди: під час відпочинку в оксамитовий сезон десь на морському узбережжі або вдома, насолоджуючись горнятком ранкової кави перед насиченим робочим днем.

Родзинкою Lily є бюстгальтери з тонкою квітковою вишивкою, яка додає образу детальності та робить його справді розкішним. Така білизна гідна сучасних королев.

Квіткова вишивка додає образу естетики / Anabel Arto

У колекції представлені як класичні моделі з ефектом пуш-ап, так і легкі фасони без кісточок та каркасів, які ідеально підійдуть для теплих днів. Для шанувальниць класики ідеально підійдуть моделі у кольорах шампань та чорний. Якщо ж хочеться додати барв, варто звернути увагу на модель у яскравому малиновому відтінку.

Також у Lily є чудові варіанти, аби стильно виглядати вдома. Наприклад, елегантні сатинові сукні з квітковою вишивкою або стильні халати.

З сатиновими сукнями почуваєшся суперзіркою навіть вдома / Anabel Arto

Літо завершується, але попереду – чарівний осінній сезон. Час нових мрій, нових цілей, особливої естетики та безмежного піклування про себе кохану разом з Anabel Arto.