О Міѕѕ International, жизни в Лондоне и съемках для Netflix: искреннее интервью с Софией Згобой

12 ноября в Токио состоялся международный конкурс красоты Miss International-2024, на котором Украину представила 19-летняя львовянка София Згоба. Девушка не попала в топ-20, впрочем является победительницей в конкурсе Міѕѕ International Ukraine, который проходил в Киеве год назад.

София Згоба в своем юном возрасте не только является успешной моделью, которая сотрудничает с известными брендами, но и снимается в кино и учится за рубежом, получая образование художницы-реставратора. В интервью 24 Каналу девушка больше рассказала о том, как успела стать лицом знаменитых рекламных кампаний мира, о жизни в Лондоне, съемках в Netflix и хобби.

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Чувствовала гордость за Украину, – Згоба о Міѕѕ International Ukraine

София, вы с детства в модельном бизнесе. Расскажите о своем пути. С чего все началось и как модельная индустрия стала частью вашей жизни уже во взрослом возрасте?

Мой путь в модельном бизнесе начался довольно рано. Еще в детстве я участвовала в фотосессиях и показах, ведь моя мама всегда поддерживала мои творческие порывы. Впоследствии это превратилось в настоящую страсть.

Модельная индустрия – это не просто работа, а способ самовыражения. Уже во взрослом возрасте я поняла, что моделинг – это больше, чем внешность. Это упорный труд, дисциплина и искусство передавать эмоции.

Вы получили титул Міѕѕ International Ukraine 2023. Расскажите, чем больше всего запомнился этот конкурс?

Этот конкурс стал для меня не только важным этапом карьеры, но и эмоциональным опытом. Больше всего запомнилась поддержка моих близких и тот момент, когда я стояла на сцене, чувствуя гордость за Украину. Также меня поразило общение с другими участницами – каждая из них имела свою уникальную историю.



София Згоба одержала победу в конкурсе Miѕѕ International Ukraine 2023 / Фото из инстаграма модели

В вашем арсенале есть уже немало рекламных съемок. Сотрудничество с какими брендами вам понравилось больше всего и чем особенным запомнилось?

Мне очень понравилось сотрудничество с брендом Burberry. Эти люди поразили своей креативностью и внимательностью к деталям. Особенно запомнился один проект, где я участвовала в съемках на природе, что прекрасно сочетало мою любовь к искусству и природе.

Надо превосходить собственные ожидания, – Сгоба о работе модели

Что самое сложное в работе модели?

Наверное, самое трудное – это постоянное сохранение баланса между напряженным графиком и личной жизнью.

Еще одна сложность – работа над собой, ведь иногда нужно превосходить собственные ожидания, быть готовой к критике и быстро адаптироваться к изменениям.

Кроме модельной карьеры, значительную часть вашей жизни занимает обучение в Лондоне. Почему вы выбрали именно этот город и как готовились к поступлению? Расскажите немного о студенческой жизни за рубежом.

Лондон всегда был для меня источником вдохновения – город с богатой историей, культурой и невероятной энергией. Готовилась я заранее: изучала язык, работала над портфолио и сдавала вступительные экзамены.

Студенческая жизнь в Лондоне – это постоянное открытие нового. Здесь всегда есть возможность найти единомышленников, посетить галереи или просто прогуляться по паркам.



Львовянка учится в Лондоне / Фото из инстаграма Софии Згобы

Miѕѕ International Ukraine о контракте с Netflix

Вы получаете образование художницы-реставратора. В какой период вы почувствовали в себе тягу к искусству?

Искусство всегда было неотъемлемой частью моей жизни. С детства я любила рисовать, но серьезный интерес к реставрации возник, когда я впервые увидела, как возвращают к жизни старинное произведение. Это невероятный процесс – сохранить историю через искусство.

Рисуете ли вы картины и если да, то в каком стиле? Какие художники ваши любимые? Кто и что вас вдохновляет?

Да, я рисую. Больше всего меня привлекает импрессионизм и современные техники.

Одними из моих любимых художников являются Клод Моне и Василий Кандинский. Мое вдохновение – это природа, путешествия и люди, которые меня окружают.



София Згоба представила собственную выставку / Фото из инстаграма модели

София, кроме моделинга, вы еще и начинаете свой путь в киноиндустрии. Несколько месяцев назад стало известно о том, что вы подписали контракт с Netflix. Можете больше рассказать нашим читателям, чего нам стоит ожидать на экранах?

Это совершенно новый опыт для меня!

Сейчас я не могу раскрывать все детали проекта, но это будет драматическая история с сильным социальным посылом. Моя роль – одна из ключевых, и я очень жду, когда смогу поделиться результатами.

В этом году вы попали на Каннский кинофестиваль. Какие это впечатления – оказаться на одной красной дорожке вместе со всеми знаменитостями?

Это было как в сказке! Канны – это место, где мода, искусство и кинематограф встречаются в идеальной гармонии. Я получила много ценного опыта, встретила невероятных людей и в который раз почувствовала, как важно оставаться верной себе.



Модель на Каннском кинофестивале / Фото Forbes

Тело в тонусе и эмоциональное равновесие: София Згоба о спорте в своей жизни

Вы – востребованная модель, поэтому у вас, вероятно, есть свои ритуалы, как постоянно поддерживать себя в форме. Как выглядит ваша beauty-рутина и какую часть спорт занимает в вашей жизни?

Моя beauty-рутина базируется на трех главных принципах: регулярность, натуральность и увлажнение. Каждое утро я очищаю кожу, наношу сыворотку и крем с SPF, а вечером добавляю массаж лица. Спорт занимает важную часть моей жизни – я занимаюсь пилатесом, йогой и силовыми тренировками 3 – 4 раза в неделю. Это помогает не только держать тело в тонусе, но и сохранять эмоциональное равновесие.

В вашем инстаграме – немало фото в красивых образах. А как любите одеваться в повседневной жизни? Какой стиль вам больше всего импонирует?

В повседневной жизни я выбираю комфорт и простоту. Чаще всего это кэжуал: джинсы, свитера оверсайз, удобные кеды или лоферы. Люблю минимализм с небольшими акцентами – например, яркий аксессуар или необычный крой. Ну и конечно стиль Old Money.

Какая самая дорогая вещь в гардеробе Софии Згобы

Есть ли у вас любимые украинские бренды в гардеробе?

Да, я очень люблю украинские бренды. Среди моих фаворитов – Bevza, Balykina, The Coat by Katya Silchenko. Их вещи всегда стильные, качественные и имеют собственную историю.

Какие мировые дизайнеры нравятся? Какие наряды носите от известных брендов?

Среди мировых дизайнеров меня вдохновляет творчество Александра Маккуина, Жакмюса и Стеллы Маккартни. Их стиль сочетает элегантность с современностью. В гардеробе также есть вещи от Dior и Prada, Channel – это классика, которая всегда актуальна.

Какая вещь в вашем гардеробе самая дорогая и чем она для вас особенная?

Самая дорогая не только по цене, но и по эмоциям – это вечернее платье, в котором я получила титул Mіѕѕ International Ukraine. Оно символизирует один из важнейших моментов в моей жизни, поэтому я всегда трепетно отношусь к нему.

Что для вас табу? Есть что-то, что бы никогда не надели?

Я стараюсь избегать слишком откровенных вещей или тех, которые мне некомфортно носить. Для меня важно, чтобы одежда не только хорошо выглядела, но и отражала мою личность.

Лондон – один из четырех городов, который называют столицей моды. Нам хорошо известен стиль француженок, а как одеваются в Англии? Что вам нравится в их стиле?

Британский стиль очень разнообразен. Это сочетание классики и современного гранжа. Мне нравится их свобода самовыражения: они могут надеть жакет в сочетании с кроссовками или дополнить строгий образ яркими деталями. Это выглядит очень естественно и индивидуально.

Главная мотивация – конный спорт: Miѕѕ International Ukraine о хобби

Как проводите свое свободное время? Какие у вас есть еще хобби и увлечения? Чем вдохновляетесь и что вас мотивирует?

В свободное время я люблю рисовать, читать книги или гулять по паркам. Также обожаю путешествия – они всегда наполняют меня новыми идеями. Мое вдохновение – это люди, которые достигают своих целей, и моменты, когда я вижу результаты собственной работы. Ну и конечно – свобода лошадей. В возрасте 16 лет мне подарили очень благородного скакуна! Жеребец – порода Фритц. Поэтому одна из моих главных мотиваций – это конный спорт.



София Згоба обожает конный спорт / Фото из инстаграма модели

Расскажите о своих предпочтениях. Какую музыку любите слушать? Какие фильмы есть в вашем любимом списке и какие книги читаете?

Я люблю слушать инструментальную музыку и современный поп. В кино предпочитаю драмы и фильмы с глубоким смыслом, например, "Маленькая жизнь". А еще все, что связано с вампирами. К примеру The Twilight или The vampire diaries.

В Лондоне особенно всегда придерживаюсь этой традиции – смотреть фильмы с вампирской тематикой. Из книг меня всегда вдохновляют произведения на тему искусства и психологии.

Что для вас значит быть успешной? Каким видите свое будущее и есть ли уже какие-то большие цели и планы на следующий год?

Для меня успех – это гармония между личной жизнью и профессиональными достижениями. В будущем я вижу себя человеком, который продолжает развиваться, реализовывать себя в разных сферах и вдохновляет других.

В следующем году я планирую сосредоточиться на искусстве, развивать актерскую карьеру и принять участие в нескольких благотворительных проектах.