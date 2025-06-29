Иванка Трамп поразила в Венеции элегантным образом: роскошный выход

Дочь президента США Иванка Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером прилетели на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венецию. После главного события, бизнесвумен сменила длинное роскошное платье на элегантное платье.

Роскошная церемония знаменитостей затянулась в Венеции аж на 3 дня, поэтому гости частенько меняли образы, перемещаясь с одной локации на другую, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Иванки Трамп.

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На свадьбу миллиардера Иванка Трамп надела розовое платье-бюстье с бисером и бусинками, а на вечернее событие сделала ставку на классику.

Вечерний образ Иванки Трамп в Венеции

Дочь президента США выбрала для себя лаконичное короткое черное платье с кружевом, которое удачно подчеркивало ее талию. Платье не имело выреза в зоне декольте, поэтому выглядело достаточно сдержанно.

Изысканный и минималистичный образ Иванка Трамп дополнила сатиновыми лодочками на каблуках, добавив к образу черный клатч. Блондинка распустила волосы и уложила их в кудри. Макияж ее был нежным, с добавлением вишневой помады на губах.

Джаред Кушнер позировал на фотографиях с женой в черной футболке, синей рубашке и брюках. В серии фотографий Иванка показала кадр на водном такси и вечерние кадры Венеции.

На шикарном праздновании свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес присутствует семейство Кардашян-Дженнер, Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Витторией Черетти, королева Иордании Рания, Билл Гейтс, Опра Уинфри, Орландо Блум и многие другие. Празднование основателя Amazon оценили в 50 миллионов долларов.