8 шагов к идеальному гардеробу: стилист дала топовые советы для всех девушек
Источник:инстаграм @stylist_yliko
Каждая девушка хотя бы раз сталкивалась с проблематичными нарядами в гардеробе, которые трудно сочетаются между собой и часто просто лежат в шкафу после покупки без всякого применения. Чтобы одежда хорошо комбинировалась, нужно знать несколько важных правил.
Поро них на своей странице в инстаграме рассказала стилист Юлико. По ее словам, идеальный гардероб должен быть универсальным, функциональным и отражать ваш стиль. Чтобы ваш гардероб был полноценным и содержал все вещи для любого события, советуем начать с главных правил и обратить внимание на все 8 шагов.
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Базовый гардероб
Ваша основа гардероба должна состоять из базовых вещей, которые будут легко комбинироваться между собой. Это могут быть нейтральные цвета, простые формы или классические силуэты.
К базовому гардеробу относится:
- Белая рубашка или футболка;
- Черные брюки или джинсы;
- Классический пиджак;
- Маленькое черное платье;
- Черный или темно-синий свитер;
- Нейтральная обувь на каждый день (кроссовки, лоферы).
Качество превыше количества
Для того, чтобы вещи прослужили вам как можно дольше, отдавайте предпочтение не многим дешевым единицам, а нарядам качественных материалов.
Функциональность и удобство
Составляя гардероб, ориентируйтесь на свой образ жизни. Нужно учесть повседневную активность и особенность работы. Одежда должна быть удобной и практичной в носке.
Универсальность
Стилист дала ценный совет, который следует учесть при выборе наряда. Каждая вещь в вашем гардеробе должна сочетаться как минимум с 3 другими вещами. Это поможет создавать больше образов с меньшим количеством одежды.
Вещи в вашем гардеробе должны быть универсальными / Фото Pexels
Инвестиции в аксессуары
Образы без аксессуаров будут неполноценными, поэтому выбирайте интересные сумки, пояса и качественную обувь, которые поднимут аутфит на новый уровень. Также стоит инвестировать в аксессуары, которые дополнят ваш стиль.
Сезонность
Ваш гардероб должен быть разделен на сезоны: осень-зима и весна-лето. Это поможет лучше организовать одежду и вовремя обновлять ее.
Хранение и уход за вещами
Чтобы продлить срок службы вещей – не пренебрегайте качественным уходом. Бережно храните одежду, а после завершения сезона прячьте ее в соответствующие места.
Экологичность
Стилист также отметила, что в современном мире стоит выбирать наряды, которое производится этическими способами из экологических материалов. Это не только сохранит окружающую среду, но и повысит качество гардероба.
Следуя этим правилам, вы сможете легко создать гардероб, который вам долго прослужит, отвечать вашим потребностям и отражать именно вашу индивидуальность.