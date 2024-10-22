8 шагов к идеальному гардеробу: стилист дала топовые советы для всех девушек

Каждая девушка хотя бы раз сталкивалась с проблематичными нарядами в гардеробе, которые трудно сочетаются между собой и часто просто лежат в шкафу после покупки без всякого применения. Чтобы одежда хорошо комбинировалась, нужно знать несколько важных правил.

Поро них на своей странице в инстаграме рассказала стилист Юлико. По ее словам, идеальный гардероб должен быть универсальным, функциональным и отражать ваш стиль. Чтобы ваш гардероб был полноценным и содержал все вещи для любого события, советуем начать с главных правил и обратить внимание на все 8 шагов.

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Базовый гардероб

Ваша основа гардероба должна состоять из базовых вещей, которые будут легко комбинироваться между собой. Это могут быть нейтральные цвета, простые формы или классические силуэты.

К базовому гардеробу относится:

Белая рубашка или футболка;

Черные брюки или джинсы;

Классический пиджак;

Маленькое черное платье;

Черный или темно-синий свитер;

Нейтральная обувь на каждый день (кроссовки, лоферы).

Качество превыше количества

Для того, чтобы вещи прослужили вам как можно дольше, отдавайте предпочтение не многим дешевым единицам, а нарядам качественных материалов.

Функциональность и удобство

Составляя гардероб, ориентируйтесь на свой образ жизни. Нужно учесть повседневную активность и особенность работы. Одежда должна быть удобной и практичной в носке.

Универсальность

Стилист дала ценный совет, который следует учесть при выборе наряда. Каждая вещь в вашем гардеробе должна сочетаться как минимум с 3 другими вещами. Это поможет создавать больше образов с меньшим количеством одежды.



Вещи в вашем гардеробе должны быть универсальными / Фото Pexels

Инвестиции в аксессуары

Образы без аксессуаров будут неполноценными, поэтому выбирайте интересные сумки, пояса и качественную обувь, которые поднимут аутфит на новый уровень. Также стоит инвестировать в аксессуары, которые дополнят ваш стиль.

Сезонность

Ваш гардероб должен быть разделен на сезоны: осень-зима и весна-лето. Это поможет лучше организовать одежду и вовремя обновлять ее.

Хранение и уход за вещами

Чтобы продлить срок службы вещей – не пренебрегайте качественным уходом. Бережно храните одежду, а после завершения сезона прячьте ее в соответствующие места.

Экологичность

Стилист также отметила, что в современном мире стоит выбирать наряды, которое производится этическими способами из экологических материалов. Это не только сохранит окружающую среду, но и повысит качество гардероба.

Следуя этим правилам, вы сможете легко создать гардероб, который вам долго прослужит, отвечать вашим потребностям и отражать именно вашу индивидуальность.