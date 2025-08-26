Каждый цвет имеет немало оттенков, которые так или иначе напоминают основной цвет, но все же отличаются несколькими тонами и тогда получают уже другое название, пишет 24 Канал. К примеру, розовый происходит от красного, сиреневый от фиолетового, маслянистый от желтого, а изумрудный – от зеленого.

Как выглядит изумрудный цвет?

Зеленый цвет имеет несколько яркий вид, поэтому редко используется в повседневной жизни. Цвет надо уметь сочетать с другими оттенками, поэтому чаще всего стилизация происходит на базе нейтральных цветов.

Если же хочется получить дорогой и изысканный образ, тогда стоит обратить внимание на оттенок зеленого – изумрудный, который часто носят королевские особы. Название происходит от драгоценного камня изумруда, поэтому платья и костюмы в изумрудном всегда имели дорогой вид.



Стильный изумрудный цвет / Фото Pinterest

Зеленый цвет имеет довольно крикливый вид, а вот изумрудный наделен изысканностью, богатством с королевской ноткой. Часто при мысли об изумрудном цвете, часто вспоминаются выходы бывшей королевы Великобритании Елизаветы II.

Также этот оттенок любит часто примерять Кейт Миддлтон. Королевские семьи считают изумрудный сдержанным и дорогим цветом, который идеально подходит для важных встреч.

Что носить в изумрудном цвете?

В изумрудном цвете хорошо смотрятся костюмы на основе жакета и брюк, или блейзера и юбки. Красиво в этом оттенке выглядит платье или шелковая блуза. Лучше всего изумрудный сочетается с классическими цветами, которые не забирают все внимание на себя, а дают возможность оттенку выделяться.



Стильный изумрудный цвет / Фото Pinterest

Стилисты чаще всего советуют носить изумрудный с белым, черным, бежевым или серым цветом. Для сдержанных образов стоит подбирать темно-синий или пастельный оттенок.

Научиться различать зеленый и изумрудный очень просто. Базовый зеленый цвет является естественным, поэтому его легко сравнить с травой или листьями. А вот подвид этого зеленого цвета является темным и глубоким, поэтому автоматически становится дороже на вид.



Стильный изумрудный цвет / Фото Pinterest

В осеннюю пору изумрудный идеально подойдет к различным образам. Можно приобрести топ в этом оттенке, рубашку, блузу, жакет, свитер и тому подобное. Для дома можно выбрать шелковую пижаму в изумрудном, а для праздничного выхода – платье в длине макси.