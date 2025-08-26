Дизайнеры каждый сезон представляют нам классические вещи в базовых цветах, но кроме этого не забывают разнообразить вещи благодаря ярким, изящным и роскошным цветам. Среди многих оттенков особое место занял изумрудный, который происходит от зеленого цвета.

Каждый цвет имеет немало оттенков, которые так или иначе напоминают основной цвет, но все же отличаются несколькими тонами и тогда получают уже другое название, пишет 24 Канал. К примеру, розовый происходит от красного, сиреневый от фиолетового, маслянистый от желтого, а изумрудный – от зеленого.

Как выглядит изумрудный цвет?

Зеленый цвет имеет несколько яркий вид, поэтому редко используется в повседневной жизни. Цвет надо уметь сочетать с другими оттенками, поэтому чаще всего стилизация происходит на базе нейтральных цветов.

Если же хочется получить дорогой и изысканный образ, тогда стоит обратить внимание на оттенок зеленого – изумрудный, который часто носят королевские особы. Название происходит от драгоценного камня изумруда, поэтому платья и костюмы в изумрудном всегда имели дорогой вид.



Стильный изумрудный цвет / Фото Pinterest

Зеленый цвет имеет довольно крикливый вид, а вот изумрудный наделен изысканностью, богатством с королевской ноткой. Часто при мысли об изумрудном цвете, часто вспоминаются выходы бывшей королевы Великобритании Елизаветы II.

Также этот оттенок любит часто примерять Кейт Миддлтон. Королевские семьи считают изумрудный сдержанным и дорогим цветом, который идеально подходит для важных встреч.

Что носить в изумрудном цвете?

В изумрудном цвете хорошо смотрятся костюмы на основе жакета и брюк, или блейзера и юбки. Красиво в этом оттенке выглядит платье или шелковая блуза. Лучше всего изумрудный сочетается с классическими цветами, которые не забирают все внимание на себя, а дают возможность оттенку выделяться.



Стильный изумрудный цвет / Фото Pinterest

Стилисты чаще всего советуют носить изумрудный с белым, черным, бежевым или серым цветом. Для сдержанных образов стоит подбирать темно-синий или пастельный оттенок.

Научиться различать зеленый и изумрудный очень просто. Базовый зеленый цвет является естественным, поэтому его легко сравнить с травой или листьями. А вот подвид этого зеленого цвета является темным и глубоким, поэтому автоматически становится дороже на вид.



Стильный изумрудный цвет / Фото Pinterest

В осеннюю пору изумрудный идеально подойдет к различным образам. Можно приобрести топ в этом оттенке, рубашку, блузу, жакет, свитер и тому подобное. Для дома можно выбрать шелковую пижаму в изумрудном, а для праздничного выхода – платье в длине макси.