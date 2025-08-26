Дизайнери кожного сезону презентують нам класичні речі в базових кольорах, але крім цього не забувають урізноманітнювати речі завдяки яскравим, витонченим та розкішним кольорам. Серед багатьох відтінків особливе місце посів смарагдовий, який походить від зеленого кольору.

Кожен колір має чимало відтінків, які так чи інакше нагадують основний колір, але все ж таки відрізняються кількома тонами й тоді отримують вже іншу назву, пише 24 Канал. До прикладу, рожевий походить від червоного, бузковий від фіолетового, маслянистий від жовтого, а смарагдовий – від зеленого.

Як виглядає смарагдовий колір?

Зелений колір має дещо яскравий вигляд, тож рідко використовується в повсякденні. Колір треба вміти поєднувати з іншими відтінками, тому найчастіше стилізування відбувається на базі нейтральних кольорів.

Якщо ж хочеться отримати дорогий та вишуканий образ, тоді варто звернути увагу на відтінок зеленого – смарагдовий, який часто носять королівські особи. Назва походить від коштовного каменю смарагду, тож сукні та костюми в смарагдовому завжди мали дорогий вигляд.



Стильний смарагдовий колір / Фото Pinterest

Зелений колір має доволі крикливий вигляд, а от смарагдовий наділений вишуканістю, багатством з королівською ноткою. Часто при думці про смарагдовий колір, часто згадуються виходи колишньої королеви Великої Британі Єлизавети II.

Також цей відтінок любить часто приміряти Кейт Міддлтон. Королівські родини вважають смарагдовий стриманим та дорогим кольором, який ідеально підходить для важливих зустрічей.

Що носити в смарагдовому кольорі?

У смарагдовому кольорі мають гарний вигляд костюми на основі жакета й штанів, чи блейзера та спідниці. Красивий вигляд в цьому відтінку має сукня чи шовкова блуза. Найкраще смарагдовий поєднується з класичними кольорами, які не забирають всю увагу на себе, а дають можливість відтінку виділятися.



Стильний смарагдовий колір / Фото Pinterest

Стилісти найчастіше радять носити смарагдовий з білим, чорним, бежевим чи сірим кольором. Для стриманих образів варто підбирати темно-синій чи пастельний відтінок.

Навчитися розрізняти зелений та смарагдовий дуже просто. Базовий зелений колір є природним, тому його легко порівняти з травою чи листям. А от підвид цього зеленого кольору є темнішим та глибшим, тому автоматично стає дорожчим на вигляд.



Стильний смарагдовий колір / Фото Pinterest

В осінню пору смарагдовий ідеально підійде до різних образів. Можна придбати топ у цьому відтінку, сорочку, блузу, жакет, светр тощо. Для дому можна обрати шовкову піжаму в смарагдовому, а для святкового виходу – сукню в довжині максі.