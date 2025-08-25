У речах кількох відтінків ми проведемо кілька місяців, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У моді цієї осені будуть провідними кольорами сезону фіолетовий, шавлійно-зелений, гірчично-жовтий й томатно-червоний.
Які кольори будуть в моді восени?
Фіолетовий
Ніжний колір легко поєднається з нейтральними кольорами – кремовими відтінками (в’язані светри, спідниці чи атласні сукні). Носити фіолетовий можна на повсякдень чи для офіційних виходів.
Шавлієвий-зелений
У попередні сезони ми носили оливково-зелений відтінок, а вже восени в моду увійде м’якший та приглушений колір шавлії. Колір красиво виглядатиме на осінніх куртках, штанах чи трикотажному одязі. Стилісти кажуть, що речі отримають вишуканий та свіжий вигляд.
Гірчично-жовтий
У 2025 році тривалий час панував у моді вершково-жовтий колір, а тепер з’являється в тренді гірчичний відтінок. Обирайте його для будь-яких речей на осінню пору.
Червоний
Радимо звернути увагу знову на червоний колір, який цієї осені непомітно підкрався до попередніх трендових відтінків. Дизайнери не можуть розпрощатися з яскравим кольором, який ідеально доповнить осінній аутфіт.
