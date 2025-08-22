В их дизайнерских изделиях появляются мировые знаменитости на красных дорожках и во время своих концертных туров. О 3 украинских модельеров, которых знает весь мир, сегодня рассказывает Lady24.

Какие украинские дизайнеры известны на весь мир?

Иван Фролов / "FROLOV"

"FROLOV" – украинский бренд, известен своими изысканными корсетами, сложной ручной вышивкой и одеждой от кутюр. Основанный в 2015 году дизайнером Иваном Фроловым, бренд попадает в заголовки газет благодаря своей смелой и инновационной моде.



Иван Фролов / Фото из инстаграма @ivfrolov

Недавно дизайн Ивана Фролова привлек значительное внимание после того, как британский певец Сэм Смит снялся в его творениях в музыкальном клипе. Еще ярче модные прожекторы засияли в конце января 2023 года, когда американская суперзвезда Бейонсе надела яркий наряд из коллекции Фролова во время своего концерта. Это было розовое прозрачное платье, украшенное позолоченными металлическими элементами, и дополненное прозрачными перчатками и леггинсами.

Изделия FROLOV были замечены и на других знаменитостях, среди которых Рита Ора и Дуа Липа.

Руслан Багинский / "RB"

Молодой дизайнер из Львова привлек внимание таких знаменитостей, как Мадонна, Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Кэт Гретхен, Эмили Ратаковски, Майли Сайрус и другие звезды. А в 2023-м Бейонсе выбрала серебряные канотье бренда для тура Renaissance, концерты которого посетило более 1,6 миллиона человек.

Путешествие Багинского начиналось скромно, когда дизайнер заинтересовался изготовлением шляпок и аксессуаров для музыкальных клипов и модных изданий. В 2015 году он основал бренд Ruslan Baginskiy, обозначив свои изделия инициалами "RB". Черпая вдохновение в классических украинских шляпах 20 века, он модернизировал эти дизайны, добавив к ним свой особый стиль.

Руслан Багинский / Фото из инстаграма @ruslanbaginskiy_hats

Изделия быстро завоевали популярность, что побудило его переехать в Киев, где он открыл свой первый шоу-рум. Впоследствии его работы привлекли внимание известных международных изданий о моде, таких как Harper's Bazaar UA, L'Officiel Homme UA и Elle UA.

Екатерина Сильченко / "The Coat"

В 2013 году дизайнер Екатерина Сильченко основала собственный модный бренд "The Coat", который с тех пор получил значительную популярность как в Украине, так и за ее пределами.

Недавно британская поп-звезда Рита Ора была замечена в наряде из последней коллекции Екатерины, который она впоследствии выбрала для съемок в следующем сезоне популярного реалити-шоу "Топ-модель по-американски" (America's Next Top Model).

Дизайнер Екатерина Сильченко / Фото из инстаграма @thecoat_official

"The Coat" предлагает широкий ассортимент одежды, включая коллекции пальто, корсетов, платьев-бюстье и платьев с завышенной талией. Кроме того, бренд демонстрирует коктейльные платья, летние тренчи и даже шикарные пижамные комплекты в своей "курортной" линии.

Дополнением каждого образа являются ухоженные руки.