День яркой одежды призвал провести еще в 1970-х годах в телевизионной комедии "Три компании" Ларри Даллас, которого играл Ричард Клайн, пишет Lady 24. Праздник начали отмечать 17 октября и с того дня принято одевать в этот день яркие вещи.
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17 октября – День яркой одежды
Этот день отмечают ежегодно. Он призывает людей надевать что-то яркое и такое, что вы не надеваете в обычный день. День яркой одежды идеально подойдет для тех, кто постоянно носит классику и боится добавить ярких красок в свой образ.
Яркая одежда может улучшить настроение, поскольку цвета имеют большое влияние на эмоциональное состояние человека. Теплые и насыщенные оттенки, такие как красный, желтый или оранжевый – ассоциируются с радостью, энергией и оптимизмом. Они способны моментально повысить уровень уверенности.
Наряд ярких цветов помогает выделиться из толпы и подчеркивает индивидуальный стиль. Вы можете экспериментировать с различными цветами и комбинировать их на свой вкус, чтобы сделать образ динамичным. Впрочем сочетание нескольких цветов требует определенных знаний, поэтому советуем к базовым вещам добавить один или два цвета, которые автоматически разнообразят ваш образ.
Черные образы на основе пальто и брюк можно разнообразить ярким красным свитером, как это сделала Саша Бо. Инфлюенсерка Алина Френдий соединила белый жакет и черную юбку с красными кроссовками.
Саша Бо в красном свитере
Алина Френдий в красных кроссовках
Блогер Таня Парфильева добавила к классическому образу красный клатч, а вещи черных цветов довершила белым длинным кардиганом.
Красный клатч в образе
Белый кардиган с черным нарядом
Основательница бренда Fashionista серый аутфит подчеркнула красным кардиганом сверху. Для изысканного образа Татьяна соединила объемный кардиган белого цвета с белым платьем и добавила стильную сумку в бежевом цвете и красивые сапоги.
Стильный образ с ярким свитером
Белоснежный образ выглядит дорого
Чтобы добавить образу еще большей яркости, советуем создавать вещи на основе синего, желтого, зеленого или оранжевого цвета.