День яркой одежды: как одеться осенью, чтобы быть на высоте

17 октября отмечают День яркой одежды. Уже много десятков лет в эту дату люди примеряют на себе красивые наряды в ярких оттенках, чтобы выделиться из толпы.

День яркой одежды призвал провести еще в 1970-х годах в телевизионной комедии "Три компании" Ларри Даллас, которого играл Ричард Клайн, пишет Lady 24. Праздник начали отмечать 17 октября и с того дня принято одевать в этот день яркие вещи.

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17 октября – День яркой одежды

Этот день отмечают ежегодно. Он призывает людей надевать что-то яркое и такое, что вы не надеваете в обычный день. День яркой одежды идеально подойдет для тех, кто постоянно носит классику и боится добавить ярких красок в свой образ.

Яркая одежда может улучшить настроение, поскольку цвета имеют большое влияние на эмоциональное состояние человека. Теплые и насыщенные оттенки, такие как красный, желтый или оранжевый – ассоциируются с радостью, энергией и оптимизмом. Они способны моментально повысить уровень уверенности.

Наряд ярких цветов помогает выделиться из толпы и подчеркивает индивидуальный стиль. Вы можете экспериментировать с различными цветами и комбинировать их на свой вкус, чтобы сделать образ динамичным. Впрочем сочетание нескольких цветов требует определенных знаний, поэтому советуем к базовым вещам добавить один или два цвета, которые автоматически разнообразят ваш образ.

Черные образы на основе пальто и брюк можно разнообразить ярким красным свитером, как это сделала Саша Бо. Инфлюенсерка Алина Френдий соединила белый жакет и черную юбку с красными кроссовками.

Саша Бо в красном свитере

Алина Френдий в красных кроссовках

Блогер Таня Парфильева добавила к классическому образу красный клатч, а вещи черных цветов довершила белым длинным кардиганом.

Красный клатч в образе

Белый кардиган с черным нарядом

Основательница бренда Fashionista серый аутфит подчеркнула красным кардиганом сверху. Для изысканного образа Татьяна соединила объемный кардиган белого цвета с белым платьем и добавила стильную сумку в бежевом цвете и красивые сапоги.

Стильный образ с ярким свитером

Белоснежный образ выглядит дорого

Чтобы добавить образу еще большей яркости, советуем создавать вещи на основе синего, желтого, зеленого или оранжевого цвета.