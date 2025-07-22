Цвета, которые визуально стройнят: возьмите это на заметку

Женщины знают, что лучше всего лишние килограммы скрывает черный цвет, который визуально делает талию и фигуру тоньше. Однако летом черный наряд становится серьезным вызовом, поскольку быстрее всего привлекает к себе солнце. Вместо этого можно выбрать другие оттенки, которые тоже способны не хуже черного визуально убрать лишние складки.

Прекрасно корректируют фигуру еще несколько цветов, которые лучше подходят к летнему гардеробу и способны легко и просто создать стройный силуэт, пишет 24 Канал со ссылкой на Oboz.Ua.

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Какие цвета визуально делают стройнее?

Темно-синий

Насыщенный синий цвет способен эффективно создать правильные пропорции. Оттенок лучше подходит к летним цветам. Он визуально сужает фигуру и хорошо сочетается с яркими летними аксессуарами.

Изумрудный

Темные оттенки зеленого помогают скрыть недостатки фигуры и создать стройный силуэт. Глубокий зеленый способен уменьшить объемы, подчеркнуть выразительность глаз и даже придать коже здорового сияния.



Изумрудный способен сделать образ стройнее / Фото Pexels

Серый

Сделайте летом ставку на серый, который отвлечет внимание от проблемных зон. Стилисты советуют выбирать серый для монохромных образов, которые прекрасно вытягивают фигуру и делают ее стройной.

Насыщенный бордовый

Замечательный бордовый оттенок хорошо скорректирует фигуру. Некоторые стилисты отмечают, что красный и все его оттенки способны быть даже эффективнее черного, поскольку идеально влияют на создание стройного силуэта.

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