Иногда черный начинает выцветать и терять глубину. После этого вещь сереет и становится непривлекательной. Чтобы этого избежать, нужно правильно подходить к процессу стирки, пишет 24 Канал.

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Как подготовить черную одежду к стирке

Перед тем как стирать черное:

  • Проверьте этикетку с рекомендациями производителя.
  • Выверните одежду наизнанку.
  • Отсортируйте белье (черное нужно стирать отдельно от цветного и светлого).
  • Закройте молнии, пуговицы и кнопки, чтобы не было зацепок.

Подберите правильное моющее средство. Лучше всего брать специализированное – для черного.


Как отстирать черную футболку / Фото Pexels

Как нужно стирать черную одежду

Первоначально нужно придерживаться оптимального температурного режима. Лучше всего стирать вещи при температуре до 30 °C.

Заметьте! Если загрязнение сильное, замочите предварительно вещь.

Выбирайте правильный режим стирки:

  • ручная стирка;
  • деликатный режим;
  • или режим, соответствующий типу ткани (если такое предусматривает функционал машинки).


Как лучше стирать черные вещи / Фото Pexels

Для вещей в черном цвете выбирайте низкие обороты отжима. Таким образом можно избежать деформации ткани.

Обратите внимание! Черные вещи нельзя сушить под прямыми солнечными лучами.