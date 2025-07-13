Иногда черный начинает выцветать и терять глубину. После этого вещь сереет и становится непривлекательной. Чтобы этого избежать, нужно правильно подходить к процессу стирки, пишет 24 Канал.

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Как подготовить черную одежду к стирке

Перед тем как стирать черное:

Проверьте этикетку с рекомендациями производителя.

Выверните одежду наизнанку.

Отсортируйте белье (черное нужно стирать отдельно от цветного и светлого).

Закройте молнии, пуговицы и кнопки, чтобы не было зацепок.

Подберите правильное моющее средство. Лучше всего брать специализированное – для черного.



Как отстирать черную футболку / Фото Pexels

Как нужно стирать черную одежду

Первоначально нужно придерживаться оптимального температурного режима. Лучше всего стирать вещи при температуре до 30 °C.

Заметьте! Если загрязнение сильное, замочите предварительно вещь.

Выбирайте правильный режим стирки:

ручная стирка;

деликатный режим;

или режим, соответствующий типу ткани (если такое предусматривает функционал машинки).



Как лучше стирать черные вещи / Фото Pexels

Для вещей в черном цвете выбирайте низкие обороты отжима. Таким образом можно избежать деформации ткани.

Обратите внимание! Черные вещи нельзя сушить под прямыми солнечными лучами.