Иногда черный начинает выцветать и терять глубину. После этого вещь сереет и становится непривлекательной. Чтобы этого избежать, нужно правильно подходить к процессу стирки, пишет 24 Канал.
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Как подготовить черную одежду к стирке
Перед тем как стирать черное:
- Проверьте этикетку с рекомендациями производителя.
- Выверните одежду наизнанку.
- Отсортируйте белье (черное нужно стирать отдельно от цветного и светлого).
- Закройте молнии, пуговицы и кнопки, чтобы не было зацепок.
Подберите правильное моющее средство. Лучше всего брать специализированное – для черного.
Как отстирать черную футболку / Фото Pexels
Как нужно стирать черную одежду
Первоначально нужно придерживаться оптимального температурного режима. Лучше всего стирать вещи при температуре до 30 °C.
Заметьте! Если загрязнение сильное, замочите предварительно вещь.
Выбирайте правильный режим стирки:
- ручная стирка;
- деликатный режим;
- или режим, соответствующий типу ткани (если такое предусматривает функционал машинки).
Как лучше стирать черные вещи / Фото Pexels
Для вещей в черном цвете выбирайте низкие обороты отжима. Таким образом можно избежать деформации ткани.
Обратите внимание! Черные вещи нельзя сушить под прямыми солнечными лучами.