Інколи чорний починає вицвітати та втрачати глибину. Після цього річ сіріє та стає непривабливою. Аби цього уникнути, потрібно правильно підходити до процесу прання, пише 24 Канал.

Читайте також Найтрендовіший манікюр літа: ідеї дизайнів з модним омбре

Як підготувати чорний одяг до прання

Перед тим як прати чорне:

Перевірте етикетку з рекомендаціями виробника.

Виверніть одяг навиворіт.

Відсортуйте білизну (чорне потрібно прати окремо від кольорового та світлого).

Закрийте блискавки, ґудзики і кнопки, аби не було зачіпок.

Підберіть правильний миючий засіб. Найкраще брати спеціалізований – для чорного.



Як відіпрати чорну футболку / Фото Pexels

Як потрібно прати чорний одяг

Першочергово потрібно дотримуватися оптимального температурного режиму. Найкраще прати речі у температурі до 30 °C.

Зауважте! Якщо забруднення сильне, замочіть попередньо річ.

Обирайте правильний режим прання:

ручне прання;

делікатний режим;

або ж режим, що відповідає типу тканини (якщо таке передбачає функціонал машинки).



Як краще прати чорні речі / Фото Pexels

Для речей у чорному кольорі обирайте низькі оберти віджиму. Таким чином можна уникнути деформації тканини.

Зверніть увагу! Чорні речі не можна сушити під прямими сонячними променями.