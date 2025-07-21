Правильный гардероб на лето способен снизить риск перегрева и раздражений кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Какую ткань выбрать на лето?

Состав ткани имеет наибольшее влияние на ощущение комфорта. Худшими являются синтетические материалы (полиэстер, нейлон или акрил), поскольку волокна не пропускают воздух, не впитывают пот, поэтому кожа не дышит. В результате из-за повышенной влажности создается среда для размножения бактерий. Отсюда – высыпания, зуд и плохой запах.

А вот натуральные ткани (шелк, хлопок, лен) имеют пористую структуру, поэтому хорошо проводят воздух и впитывают влагу. В жару особенно комфортными являются льняные вещи, потому что они легкие и быстро сохнут. Также хорошо дышит и приятна к телу вискоза.

Перед покупкой проверяйте состав изделия на этикетке. Ищите 100% cotton (хлопок), 100% linen (лен), silk (шелк), viscose (вискоза).



Выбирайте на лето натуральные ткани / Фото Pexels

В жаркие дни лучше ограничить себя от облегающих тканей, потому что такой плотный контакт с телом затрудняет естественное охлаждение. Из-за этого может повыситься риск раздражений и высыпаний.

Свободный крой позволяет коже дышать, потому что между телом и вещами остается воздушная прослойка. Прямые и свободные брюки, шорты, платья и юбки – прекрасно подходит для летней поры.

Какие цвета носить летом?

Цвет также играет важную роль в выборе вещей на лето. Темные оттенки сильнее нагреваются и больше поглощают солнечный свет, поэтому в жару их стоит обходить стороной. От жары хорошо защищают светлые оттенки – белый, кремовый и пастельные цвета (розовый, светло-желтый, бежевый, голубой и мятный).