Понятие минимализма в стиле это еще и очень удобно. Ведь, благодаря этому, вы будете тратить минимум времени на создание стильного образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Как сделать минималистичный гардероб?
- Создайте правильную базу
Минимализм не ограничивает вас от использования многих цветов. Главное, чтобы эти вещи компоновались между собой.
На основе каких вещей можно создать базовый гардероб:
- пальто (или тренч);
- простое платье на каждый день;
- объемный свитер (или кардиган);
- классические брюки и джинсы;
- жакет;
- верхи: футболки, топы, гольфы, лонгсливы.
Заметьте! Подбирайте фасоны, подходящие под ваш тип фигуры
- Не бойтесь повторяться
Не стоит волноваться из-за того, что основа ваших образов одинакова. Ведь главным является умение создать шикарный лук с помощью обуви или аксессуаров. Комбинируйте, экспериментируйте и получайте замечательный результат.
- Выбирайте качество, а не количество
Лучше выбрать дорогую вещь, но ту, что будет служить долго. Например, если речь идет о рубашке, то стоит покупать именно хлопковую плотную, которая держит форму.
Научитесь инвестировать в вещи. Не смотрите на бренд, обращайте внимание именно на качество.
- Крой – основа всего
Лучше всего придерживаться правила "нейтральной геометрии". Делайте основной акцент, например на талии и обращайте внимание на баланс. Если верх облегает тело, то низ должен быть объемным и наоборот.
- Подбирайте правильные аксессуары
Создайте базу из аксессуаров. Именно они сделают образ по-настоящему совершенным.
К базе можно отнести:
- кожаный ремень;
- темные очки;
- качественную универсальную сумку;
- часы;
- минималистичные серьги;
- платок.
Заметьте! Обувь также должна быть универсальной. Если вы предпочитаете спортивный стиль, то подбирайте именно такой вариант.