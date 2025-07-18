Понятие минимализма в стиле это еще и очень удобно. Ведь, благодаря этому, вы будете тратить минимум времени на создание стильного образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как сделать минималистичный гардероб?

Создайте правильную базу

Минимализм не ограничивает вас от использования многих цветов. Главное, чтобы эти вещи компоновались между собой.

На основе каких вещей можно создать базовый гардероб:

пальто (или тренч);

простое платье на каждый день;

объемный свитер (или кардиган);

классические брюки и джинсы;

жакет;

верхи: футболки, топы, гольфы, лонгсливы.

Заметьте! Подбирайте фасоны, подходящие под ваш тип фигуры

Не бойтесь повторяться

Не стоит волноваться из-за того, что основа ваших образов одинакова. Ведь главным является умение создать шикарный лук с помощью обуви или аксессуаров. Комбинируйте, экспериментируйте и получайте замечательный результат.

Выбирайте качество, а не количество

Лучше выбрать дорогую вещь, но ту, что будет служить долго. Например, если речь идет о рубашке, то стоит покупать именно хлопковую плотную, которая держит форму.

Научитесь инвестировать в вещи. Не смотрите на бренд, обращайте внимание именно на качество.

Крой – основа всего

Лучше всего придерживаться правила "нейтральной геометрии". Делайте основной акцент, например на талии и обращайте внимание на баланс. Если верх облегает тело, то низ должен быть объемным и наоборот.

Подбирайте правильные аксессуары

Создайте базу из аксессуаров. Именно они сделают образ по-настоящему совершенным.

К базе можно отнести:

кожаный ремень;

темные очки;

качественную универсальную сумку;

часы;

минималистичные серьги;

платок.

Заметьте! Обувь также должна быть универсальной. Если вы предпочитаете спортивный стиль, то подбирайте именно такой вариант.