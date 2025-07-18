Поняття мінімалізму у стилі це ще й дуже зручно. Адже, завдяки цьому, ви витрачатимете мінімум часу на створення стильного образу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як зробити мінімалістичний гардероб?

Створіть правильну базу

Мінімалізм не обмежує вас від використання багатьох кольорів. Головне, щоб ці речі компонувалися між собою.

На основі яких речей можна створити базовий гардероб:

пальто (або ж тренч);

проста сукня на щодень;

об'ємний светр (чи кардиган);

класичні штани та джинси;

жакет;

верхи: футболки, топи, гольфи, лонгсліви.

Зауважте! Підбирайте фасони, що пасують під ваш тип фігури

Не бійтесь повторюватись

Не варто хвилюватись через те, що основа ваших образів однакова. Адже головним є вміння створити шикарний лук за допомогою взуття чи аксесуарів. Комбінуйте, експериментуйте і отримуйте чудовий результат.

Обирайте якість, а не кількість

Краще обрати дорожчу річ, але ту, що служитиме довго. Наприклад, якщо йдеться про сорочку, то варто купувати саме бавовняну цупку, яка тримає форму.

Навчіться інвестувати у речі. Не дивіться на бренд, звертайте увагу саме на якість.

Крій – основа всього

Найкраще дотримуватися правила "нейтральної геометрії". Робіть основний акцент, наприклад на талії і звертайте увагу на баланс. Якщо верх облягає тіло, то низ має бути об'ємним і навпаки.

Підбирайте правильні аксесуари

Створіть базу з аксесуарів. Саме вони зроблять образ по-справжньому довершеним.

До бази можна віднести:

шкіряний ремінь;

темні окуляри;

якісну універсальну сумку;

годинник;

мінімалістичні сережки;

хустку.

Зауважте! Взуття також має бути універсальним. Якщо ви надаєте перевагу спортивному стилю, то підбирайте саме такий варіант.