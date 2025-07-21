Правильний гардероб на літо здатен знизити ризик перегріву та подразнень шкіри, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Яку тканину вибрати на літо?

Склад тканини має найбільший вплив на відчуття комфорту. Найгіршими є синтетичні матеріали (поліестер, нейлон чи акрил), оскільки волокна не пропускають повітря, не вбирають піт, тому шкіра не дихає. В результаті через підвищену вологість створюється середовище для розмноження бактерій. Звідси – висипання, свербіж та поганий запах.

А от натуральні тканини (шовк, бавовна, льон) мають пористу структуру, тому добре проводять повітря й вбирають вологу. У спеку особливо комфортними є лляні речі, бо вони легкі та швидко сохнуть. Також добре дихає та приємна до тіла віскоза.

Перед покупкою перевіряйте склад виробу на етикетці. Шукайте 100% cotton (бавовна), 100% linen (льон), silk (шовк), viscose (віскоза).



Обирайте на літо натуральні тканини / Фото Pexels

У спекотні дні краще обмежити себе від обтислих тканин, бо такий щільний контакт з тілом ускладнює природне охолодження. Через це може підвищитися ризик подразнень та висипань.

Вільний крій дозволяє шкірі дихати, бо між тілом та речима залишається повітряний прошарок. Прямі та вільні штани, шорти, сукні та спідниці – чудово підходить для літньої пори.

Які кольори носити влітку?

Колір також відіграє важливу роль у виборі речей на літо. Темні відтінки сильніше нагріваються й більше поглинають сонячне світло, тому в спеку їх варто оминати. Від спеки добре захищають світлі відтінки – білий, кремовий та пастельні кольори (рожевий, світло-жовтий, бежевий, блакитний та м’ятний).