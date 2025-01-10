Цвета одежды, которые визуально омолаживают женщин после 60 лет: примите их во внимание

Ни для кого не секрет, что есть вещи, которые способны скорректировать фигуру благодаря цвету, но есть и наряды, которые визуально даже омолаживают вид. О такой одежде полезно знать женщинам в старшем возрасте, которые хотели бы отнять несколько лишних лет.

Многие стилисты смогут заверить вас в том, что с помощью одежды можно действительно сбросить возраст и визуально помолодеть, пишет 24 Канал. Чтобы молодо выглядеть без дорогих процедур, обратите внимание на некоторые оттенки, которые помогут выглядеть моложе.

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Для достижения максимального эффекта, нужно лишь правильно комбинировать эти цвета с аксессуарами или текстурами.

Пастельные тона

Выбирайте вещи мятного, лавандового или светло-розового цвета, которые придадут образам легкости и игривости. Эксперты говорят, что они освежают лицо и скрывают некоторые недостатки на коже.

Нежные оттенки

Все нежные оттенки очень подходят старшим женщинам, потому что автоматически освежают вид, а не подавляют, как это бывает с темными цветами. Светлые тона одежды скрывают морщины и любые признаки усталости.

Теплые оттенки

Рекомендуется выбирать персиковые или бежевые тона одежды, которые прекрасно смягчают черты лица.

Ягодные оттенки

Женщины в старшем возрасте не слишком любят примерять яркие вещи, впрочем это делать надо, потому что яркие цвета придают лицу здоровый вид. Можно выбирать вещи красного, бордового, малинового или вишневого оттенка.

Стилисты только советуют избегать черный и темно-серых цветов. Эти оттенки способны подчеркнуть морщины и сделать вид гораздо более уставшим. Что касается кислотных оттенков, то их вообще стоит вычеркнуть из своего гардероба, поскольку они слишком агрессивно выделяют недостатки кожи.

Серый цвет – это классика, который всегда считается модным независимо от сезона, впрочем женщинам после 60 лет они придают вид тусклости и подавленности.