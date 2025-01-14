Стрижки для женщин после 55 лет, которые не захочется менять: обладают омолаживающим эффектом

Не все желающие зимой к изменению имиджа, поскольку большинство времени большинство ходят в шапках, впрочем есть несколько стрижек, которые прекрасно держат объем, поэтому их можно делать независимо от времени года. Особенно стилисты выделяют несколько причесок для женщин после 55 лет.

Старшим женщинам всегда хочется выглядеть красиво, а в этом им помогут омолаживающие стрижки, пишет 24 Канал. Несколько причесок способны добавить образу свежести, убрать лишний возраст и оставаться любимыми на длительное время благодаря тому, что они достаточно легкие в уходе.

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Стрижка боб

Уже в очередной раз первенство среди стрижек занимает боб. Эта прическа считается настоящей классикой, которая придает образу элегантности и особенно выгодно подходит для женщин после 55 лет.

Если сделать ровный срез, то это даже редким волосам придаст визуальной густоты. Классический боб можно делать для любых волос – прямых или вьющихся. Для женщин старшего возраста подходит боб длиной до подбородка или ниже.

Стрижка каре

Каре также считается одной из самых популярных стрижек, а чтобы скрыть морщины на лбу – советуем подстричь челку. Эта прическа не требует дополнительной укладки. После мытья волос только надо вычесать и расчесать. Чтобы прическа добавляла молодости, сделайте челку-шторку, которая прикроет морщины в зоне глаз и лба.

Стрижка гарсон

Даже в старшем возрасте стрижка гарсон способна придать эффектный и молодежный вид. Европейские и американские женщины довольно часто прибегают к этой прическе, поскольку она подчеркивает контуры лица, создает эффект лифтинга без вмешательства косметологов.

Преимуществом этой стрижки является акцент на естественных линиях лица. Прическа открывает лоб, скулы и подбородок, поэтому внимание сосредотачивается на этих чертах лица, а мелкие морщины и провисания становятся почти незаметными. Кроме того, стрижка гарсон подчеркивает челюсть, скулы и делает контур лица более четким.