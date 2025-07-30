Представленные вещи не являются главными трендами года или дорогими новинками от знаменитых дизайнеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Это базовые вещи, которые найдутся в гардеробе у каждой девушки, поэтому предлагаем ознакомиться со списком этих вещей.

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Какие вещи нравятся мужчинам?

Белая рубашка

Рубашка размера оверсайз идеально дополнит майку, футболку, топ или даже шелковое платье. Эта простая вещь достаточно хорошо стилизуется с джинсами и брюками, поэтому точно вам понравится.

Облегающий трикотаж

Платье в длине миди или макси невероятно удачно подчеркивает фигуру, поэтому советуем примерить это платье с трендовыми вьетнамками на каблуках, чтобы подчеркнуть аутфит.

Черное платье

Маленькое черное платье – мастхэв для каждой девушки. Платье способно выгодно скорректировать фигуру и подчеркнуть формы. Платье можно сочетать с балетками, босоножками или туфлями.

Каблуки

Обычные слингбэки или туфли-лодочки позволяют женщине чувствовать себя гораздо увереннее. С каблуками меняется походка женщины, которую очень любят мужчины.

Открытая спина

Топы, боди или платья с открытой спиной выглядят невероятно эффектно. В таком наряде вы будете чувствовать себя безупречно, а мужчины не смогут отвести взгляда.

Красная помада

Попробуйте монохромный образ дополнить красной помадой. Ее следует использовать в том случае, когда на лице достаточно нежный макияж, а образ состоит из базовых и лаконичных вещей.

Все эти вещи доступны каждому из нас, но эффект они имеют невероятный. Попробуйте одеть их, чтобы убедиться, как они работают.