Представлені речі не є головними трендами року чи дорогими новинками від знаменитих дизайнерів, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Це базові речі, які знайдуться в гардеробі у кожної дівчини, тому пропонуємо ознайомитися зі списком цих речей.

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Які речі подобаються чоловікам?

Біла сорочка

Сорочка розміру оверсайз ідеально доповнить майку, футболку, топ чи навіть шовкову сукню. Ця проста річ досить гарно стилізується з джинсами та штанами, тож точно вам сподобається.

Обтислий трикотаж

Сукня в довжині міді чи максі неймовірно вдало підкреслює фігуру, тому радимо приміряти це плаття з трендовими в’єтнамками на підборах, щоб підкреслити аутфіт.

Чорна сукня

Маленька чорна сукня – мастхев для кожної дівчини. Плаття здатне вигідно скоригувати фігуру та підкреслити форми. Сукню можна поєднувати з балетками, босоніжками чи туфлями.

Підбори

Звичайні слінгбеки чи туфлі-човники дозволяють жінці відчувати себе набагато впевненішими. З підборами змінюється хода жінки, яку дуже люблять чоловіки.

Відкрита спина

Топи, боді чи сукні з відкритою спиною виглядають неймовірно ефектно. У такому вбранні ви будете відчувати себе бездоганно, а чоловіки не зможуть відвести погляду.

Червона помада

Спробуйте монохромний образ доповнити червоною помадою. Її варто використовувати у тому випадку, коли на обличчі досить ніжний макіяж, а образ складається з базових та лаконічних речей.

Усі ці речі доступні кожні з нас, але ефект вони мають неймовірний. Спробуйте одягнути їх, щоб переконатися, як вони працюють.