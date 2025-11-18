Какой свитер купить зимой: подборка роскошных вязаных вещей

Готовясь к зиме, стоит обратить внимание не только на верхнюю одежду и головные уборы, но и теплые и уютные свитера. Вязаные вещи - это лучшее, что может быть в минусовую температуру.

Абсолютным фаворитом зимнего сезона становятся кашемировые и шерстяные свитера, но в игру вступает в этом году вязаное изделие шегги, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Этот свитер обеспечит тепло, которое вам необходимо в холодные дни. От других вещей его отличает мягкая и пушистая текстура.

Чем особенный трендовый свитер шегги?

Модный свитер изготавливают из смеси кашемира, мохера, альпаки или тонкой шерсти. Ткань легко расчесывают, чтобы поднять волокна и создать эффект "облачка" на коже.

Зимний наряд благодаря этому типу текстуры становится объемным и хорошо стилизуется с шерстяными брюками, джинсами, кожаными брюками или трикотажными юбками.

Вязаные свитера шегги можно найти на сайте брендов H&M и Reserved. У них есть целые линейки трикотажа из мохера и кашемира с узнаваемой пушистой текстурой.

Такой свитер способен обеспечить максимальный комфорт. Он выглядит изысканно и премиально, поэтому станет хорошим дополнением к пальто или шуб. Среди цветов этого сезона доминируют нейтральные тона: бежевый, кремовый, серый или молочно-белый.

Выбирайте интересный свитер или кардиган на зиму и точно не ошибетесь. А для любителей интересных вещей, можно приобрести теплую футболку с короткими рукавами, которую уже начинают активно популяризировать.

Издание Real Simple рассказало о еще нескольких интересных свитерах, которые можно купить на зиму. В список входит пять стильных вариантов: укороченный свитер, классический объемный свитер, монохромные комплекты, текстурные свитера и свитера с узором Аргайл. Эти варианты охватывают разные стили – от грубых вязок до модных узоров.

