Эта юбка – главный тренд лета: она должна быть у каждой девушки

Этой весной в моде не только широкое разнообразие платьев, но и красивая и стильная юбка. Интересная модель юбки уже захватила гардеробы модниц по всему миру. В моде снова будет юбка-карандаш.

Такая юбка имеет элегантный и несколько строгий вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Ее полюбили девушки благодаря лаконичному виду, который красиво обтекает фигуру. Комфортная длина не утяжеляет и помогает создать множество хитовых образов.

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Носить такую юбку можно по-разному. Можно играть на контрастах, стилизуя строгую юбку с кожаной курткой. Можно сделать акцент на лаконичности и утонченности, добавив сверху базовый топ или мюли на маленьких каблуках. А еще юбку-карандаш можно дополнить рубашкой в белом и голубом цвете.

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Удлиненная юбка является идеальной вещью для офисного стиля, впрочем этой весной такую юбку можно охотно носить с любимыми топами и босоножками хоть каждый день.

Материал может быть любым – стрейч, костюмная ткань, замша, кожа и тому подобное. Здесь уже можете опираться на собственный вкус.

Классическая юбка-карандаш хоть и является классикой делового стиля, впрочем модницы охотно выбирают для себя прямой или зауженный крой, который хоть и выглядит строго, впрочем одновременно универсально.

Для расслабленных образов советуем примерить юбку с балетками или сандалиями, а вот для красивых выходов подбирайте туфли-лодочки или слингбэки.