В ожидании нового премьер-министра Украины, предлагаем рассмотреть ее гардероб, любимые вещи, образы и стиль, пишет 24 Канал.

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Как одевается Юлия Свириденко?

Юлия Свириденко не является любительницей люксовых брендов и не демонстрирует на себе наряды, обувь и аксессуары ценником в несколько тысяч долларов. Ее образы – в меру лаконичные и стильные, с ноткой элегантности и изысканности.

Чаще всего женщина выбирает для себя деловой стиль. Большинство ее выходов состоят из костюмов, жакетов, брюк палаццо и рубашек. Отдельное звено занимают блузы и вышиванки. Юлия Свириденко любит классические и сдержанные цвета, которые имеют нейтральный вид.

Среди украинских дизайнеров политик выбирает для себя украшения от Валерии Гуземы, а вышиванки носит от бренда Etnodim или Must Have. Аксессуары всегда минимальные, а то и вовсе отсутствуют, поскольку Юлия не любит излишеств.

Часто женщина дополняет свои образы минималистичным макияжем и распущенными волосами, которые укладывает в легкие локоны. Время от времени, аутфиты довершают лаконичные прически.

В целом все образы Юлии Свириденко – функциональные, практичные и уместны для рабочих поездок или международных встреч. Женщина не акцентирует излишнее внимание на внешности, а является примером современной украинской политики, где профессионализм и сдержанность выше показательности.