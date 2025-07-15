В очікуванні на нову прем’єр-міністерку України, пропонуємо роздивитися її гардероб, улюблені речі, образи та стиль, пише 24 Канал.

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Як одягається Юлія Свириденко?

Юлія Свириденко не є любителькою люксових брендів й не демонструє на собі вбрання, взуття та аксесуари цінником у кілька тисяч доларів. Її образи – в міру лаконічні та стильні, з ноткою елегантності та вишуканості.

Найчастіше жінка обирає для себе діловий стиль. Більшість її виходів складаються з костюмів, жакетів, штанів палаццо та сорочок. Окрему ланку займають блузи та вишиванки. Юлія Свириденко любить класичні та стримані кольори, які мають нейтральний вигляд.

Серед українських дизайнерів політикиня обирає для себе прикраси від Валерії Гуземи, а вишиванки носить від бренду Etnodim чи Must Have. Аксесуари завжди мінімальні, а то й зовсім відсутні, оскільки Юлія не любить надмірностей.

Часто жінка доповнює свої образи мінімалістичним макіяжем та розпущеним волоссям, яке вкладає у легкі локони. Час від часу, аутфіти довершують лаконічні зачіски.

Загалом всі образи Юлії Свириденко – функціональні, практичні й доречні для робочих поїздок чи міжнародних зустрічей. Жінка не акцентує зайву увагу на зовнішності, а є прикладом сучасної української політикині, де професіоналізм та стриманість вищі за показовість.