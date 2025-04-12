Приметы можно считать как простыми предубеждениями, так и прислушиваться к ним как к советам. Нужно понимать, что народные поверья возникли на основе опыта прошлых поколений, пишет 24 Канал.

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Почему нельзя отдавать ювелирные украшения

Оставляешь энергию – отдаешь судьбу

В народе считается, что украшения, особенно те, что были долго в использовании, впитывают энергетику владельца. Возвращая их, ты якобы отдаешь часть себя – счастье, удачу или даже любовь.



Можно ли возвращать украшение, которое тебе подарили / Фото Pexels

Возвращенное не приносит счастья

Считается, что подаренное украшение уже имеет энергетический след. Если его вернуть, оно может "озлобиться", потому что потеряло связь с первым владельцем.

Возвращаешь украшение, обрываешь любовь

Принято считать, что возвращение украшения символизирует окончание любви и отношений. Якобы таким образом человек отказывается от чувств.



Можно ли возвращать подаренное золото / Фото Pexels

Интересно! В народе существует пословица – "Золото назад не носят". То есть, возвращать золотые украшения нельзя. Эта пословица связана с тем, что драгоценные металлы символизируют богатство и благосостояние. Отдавая их обратно, можно "передать" свой финансовый успех.