Приметы можно считать как простыми предубеждениями, так и прислушиваться к ним как к советам. Нужно понимать, что народные поверья возникли на основе опыта прошлых поколений, пишет 24 Канал.
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Почему нельзя отдавать ювелирные украшения
- Оставляешь энергию – отдаешь судьбу
В народе считается, что украшения, особенно те, что были долго в использовании, впитывают энергетику владельца. Возвращая их, ты якобы отдаешь часть себя – счастье, удачу или даже любовь.
Можно ли возвращать украшение, которое тебе подарили / Фото Pexels
- Возвращенное не приносит счастья
Считается, что подаренное украшение уже имеет энергетический след. Если его вернуть, оно может "озлобиться", потому что потеряло связь с первым владельцем.
- Возвращаешь украшение, обрываешь любовь
Принято считать, что возвращение украшения символизирует окончание любви и отношений. Якобы таким образом человек отказывается от чувств.
Можно ли возвращать подаренное золото / Фото Pexels
Интересно! В народе существует пословица – "Золото назад не носят". То есть, возвращать золотые украшения нельзя. Эта пословица связана с тем, что драгоценные металлы символизируют богатство и благосостояние. Отдавая их обратно, можно "передать" свой финансовый успех.