Прикмети можна вважати як простими упередженнями, так і прислухатися до них як до порад. Потрібно розуміти, що народні повір'я виникли на основі досвіду минулих поколінь, пише 24 Канал.

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Чому не можна віддавати ювелірні прикраси

Залишаєш енергію – віддаєш долю

У народі вважається, що прикраси, особливо ті, що були довго у використанні, вбирають енергетику власника. Повертаючи їх, ти нібито віддаєш частину себе – щастя, удачу чи навіть любов.



Чи можна повертати прикрасу, яку тобі подарували / Фото Pexels

Повернене не приносить щастя

Вважається, що подарована прикраса вже має енергетичний слід. Якщо її повернути, вона може "озлобитись", бо втратила зв'язок з першим власником.

Повертаєш прикрасу, обриваєш кохання

Заведено вважати, що повернення прикраси символізує закінчення кохання і стосунків. Нібито таким чином людина відмовляється від почуттів.



Чи можна повертати подароване золото / Фото Pexels

Цікаво! У народі існує прислів'я – "Золото назад не носять". Тобто, повертати золоті прикраси не можна. Це прислів'я пов'язане з тим, що дорогоцінні метали символізують багатство й добробут. Віддаючи їх назад, можна "передати" свій фінансовий успіх.