Ожидание, пока лак для ногтей высохнет, может быть настоящим испытанием. Ведь, по иронии судьбы, именно в такие моменты поступит срочный звонок или сильно зачешется спина.

Профессиональные мастера поделились, как быстрее высушить лак на ногтях, передает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как быстро высушить лак на ногтях?

Можно ускорить сушку лака, погрузив ногти в ледяную воду. Лед помогает лаку быстрее затвердеть. Как это сделать:

Наполните миску холодной водой и добавьте несколько кубиков льда.

Опустите ногти в воду на несколько минут.

Вытяните руки и дайте высохнуть на воздухе 2 минуты.

Нанесение тонких слоев – еще один способ ускорить сушку лака.

Толстые слои всегда сохнут дольше, а покрытие может быть неровным и комковатым. Эксперты советуют наносить лак тремя движениями: посередине и по одному с каждой стороны.

Многие мастера рекомендуют сушить ногти феном на холодном режиме. Впрочем, Бритни Бойс, известный мастер ногтей и основательница NAILS OF LA, говорит, что это может снизить блеск и сместить лак. Лучше пользоваться вентилятором на низкой скорости – это поможет быстрее испаряться растворителям, не повреждая лак.

Некоторые цвета лака сохнут быстрее других. Если спешите – выбирайте прозрачные или металлические оттенки, которые содержат больше растворителей. Чем больше растворителей – тем быстрее сушится лак.

Как оперативно высушить лак на ногтях / Фото Pexels

Лак для волос тоже может стать спасением. Однако он действует только на верхний слой, не на базу. После использования лака для волос избегайте активных движений руками в течение 30 минут.

Поклонники красоты во всем мире часто полагаются на обычное масло (оливковое, детское, кокосовое). Через минуту после нанесения лака с помощью пипетки или пальца капните одну каплю масла на каждый ноготь. Оставьте на несколько минут. Осторожно промокните излишки салфеткой, если нужно.

Если не хочется заморачиваться, можно приобрести готовые лаки, которые быстро сохнут. Немало брендов предлагают их в своем ассортименте.