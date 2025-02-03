При отрастании ногтей, гель, фактически, остается только на части ногтевой пластины. А это, свою очередь, создает дополнительное давление с одной стороны, пишет 24 Канал.
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Сколько недель можно ходить с гелем
Срок хождения с гелем определяется индивидуально. Нужно учитывать насколько быстро отрастают ногти у конкретно взятого человека. В среднем, гель необходимо переделывать через каждые 14 – 21 день.
Сколько недель можно носить гель-лак / Фото Pexels
То, как долго вы можете не переделывать покрытие, зависит от того, где именно на ваших ноготках "зона стресса". Эта точка – место возникновения трещин.
Как определить, где "зона стресса":
- Снимите покрытие с ногтей.
- Нажмите на край ноготка. Место, куда происходит давление, должно стать белым.
- Точка между белой зоной и натуральным цветом ногтя и будет "зоной стресса".
Чаще всего "зона стресса" находится почти посередине ногтевой пластины, чуть ближе к кутикуле.
Можно ли носить гель больше месяца / Фото Pexels
Обратите внимание! Место, где находится "зона стресса", на разных ногтях может отличаться. Стоит учитывать это при определении срока оптимального ношения.
Чем грозит перенашивание геля:
- сколы на ногтях и трещины;
- весомое повреждение ногтевой пластины;
- отслоение ногтей у основания;
- ослабление ногтевой пластины.
Чем вредно перенашивание лака / Фото Pexels
Заметьте! В среднем, ногтевая пластина полностью обновляется каждые 4 месяца.