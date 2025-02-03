При відростанні нігтів, гель, фактично, лишається лише на частині нігтьової пластини. А це, своєю чергою, створює додатковий тиск з одного боку, пише 24 Канал.
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Скільки тижнів можна ходити з гелем
Термін ходіння з гелем визначається індивідуально. Потрібно враховувати наскільки швидко відростають нігті у конкретно взятої людини. В середньому, гель необхідно перероблювати через кожні 14 – 21 день.
Скільки тижнів можна носити гель-лак / Фото Pexels
Те, як довго ви можете не перероблювати покриття, залежить від того, де саме на ваших нігтиках "зона стресу". Ця точка – місце виникнення тріщин.
Як визначити, де "зона стресу":
- Зніміть покриття з нігтів.
- Натисніть на край нігтика. Місце, куди відбувається тиск, має стати білим.
- Точка між білою зоною та натуральним кольором нігтя і буде "зоною стресу".
Найчастіше "зона стресу" знаходиться майже посередині нігтьової пластини, трохи ближче до кутикули.
Чи можна носити гель більш як місяць / Фото Pexels
Зверніть увагу! Місце, де знаходиться "зона стресу", на різних нігтях може відрізнятися. Варто враховувати це при визначенні терміну оптимального носіння.
Чим грозить переношування гелю:
- сколи на нігтях та тріщини;
- вагоме пошкодження нігтьової пластини;
- відшарування нігтів біля основи;
- ослаблення нігтьової пластини.
Чим шкідливе переношування лаку / Фото Pexels
Зауважте! В середньому, нігтьова пластина повністю оновлюється кожні 4 місяці.