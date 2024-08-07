Визажистки рассказали, как делать макияж быстрее: 5 важных советов

В идеальном мире мы все имеем время каждое утро, чтобы наносить макияж столько, сколько хочется. Но между работой, бытом и другими вызовами в жизни это не всегда возможно.

Однако спешка не означает, что нужно совсем отказаться от макияжа. Как ускорить этот процесс, рассказываем далее.

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Организуйте свою косметику

Чтобы быстрее собраться, важно знать, где что лежит. Поэтому начните с организации косметики.

Избавьтесь от средств, срок годности которых истек или которые вы не используете. Затем разложите косметику по разным ящикам или органайзерах, отделяя то, что нужно на каждый день от средств для особых случаев.

Таким образом, не нужно будет перебирать кучу косметику с утра, когда времени и так мало.

Упорядочивайте свои продукты накануне вечером

Другой вариант – разложить вещи накануне вечером.

Чем больше вы можете сделать заранее, чтобы подготовиться к быстрым сборам, тем лучше. Иногда, если я знаю, что буду спешить, чтобы подготовиться, я раскладываю все свои средства заранее. Если мое пространство организовано и необходимые продукты легко найти, я могу сделать макияж намного быстрее,

– делится визажистка Бриттани Ло.

Начните с глаз

Визажистка Эшли Гомила говорит, что сэкономить время можно, делая сперва макияж глаз.

Если вы делаете глаза в последнюю очередь, это может замедлить процесс, ведь тени или тушь могут посыпаться и размазаться,

– объясняет она.

Избегайте продуктов, на которые нужно много времени

Если вы спешите, визажистки советуют не делать ничего слишком сложного и не применять продукты, с которыми нелегко работать. В частности, они рекомендуют избегать темных цветов, поскольку для их смешивания может понадобиться некоторое время.

Выбирайте простые техники

Есть быстрые и более сложные техники, требующие времени. Если его мало, предпочтение лучше отдавать более простому пути.

Например, визажистки предлагают жидкую подводку заменить карандашом, а вместо контурирования использовать капли для автозагара и спрей для фиксации, чтобы придать коже естественное сияние.

Кроме того, эксперты советуют применять ключевые продукты, которые делают основную разницу. Так, обычно подкрашенных ресниц, легкого тона, подчеркнутых гелем бровей и акцентных губ будет достаточно для создания яркого и свежего образа.