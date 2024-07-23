Какие тренды в макияже уже стали актуальными и будут завоевывать только больше поклонников, рассказываем далее.

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Гибридные средства

С увеличением спроса на тональные кремы и тональные средства для кожи можно ожидать появления большего количества гибридов, сочетающих в себе уход за кожей и маскировку недостатков. Появление консилера 2-в-1, который обеспечивает полное покрытие именно там, где это необходимо, выглядит как тенденция, что будет становиться все более популярной.

Гибридные средства: смотрите фото

Нечеткие губы

В 2024 году размытые губы в тренде. Эта техника макияжа создает эффект градиента на губах, с переходом от более темного оттенка в центре к более мягким и размытым краям. Лучший способ достичь такого вида – нанести помаду на центр губ, избегая внешних краев, и растушевать косметику пальцами.

Размытые губы: смотрите фото

Высокие скулы

Определяющей чертой нынешнего макияжа является нанесение румян от щек к скулам. И эта тенденция не изменится. Чтобы получить такой образ, стоит наносить румяна в форме "С", начиная от области висков и двигаясь вниз к скулам, а затем добавляя косметику над внешними краями бровей.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Высокие скулы: смотрите фото

Глянцевые губы

Блеск для губ вернулся в моду. От тонированного блеска, который ухаживает за губами, до многомерного покрытия, глянцевые губы уже доказали, что они являются главным трендом макияжа в 2024 году.

Блестящие губы: смотрите фото

Возвращение теней для век

От смелых рисунков, ярких подводок и даже стразов макияж глаз трансформируется к более универсальному. В моду возвращаются тени, которые позволяют показать свою индивидуальность в более сдержанном формате.

Тени для век: смотрите фото

Яркие цвета

Подводки для век красного, синего, индиго и изумрудно-зеленого цвета становятся все более популярными, ведь очень стильно дополняют образы и добавляют им выразительности.

Яркий макияж: смотрите фото

Однако в тренде не только они. Яркими оттенками также можно подчеркнуть и губы, чтобы выглядеть актуально.