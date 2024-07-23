Какие тренды в макияже уже стали актуальными и будут завоевывать только больше поклонников, рассказываем далее.
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Гибридные средства
С увеличением спроса на тональные кремы и тональные средства для кожи можно ожидать появления большего количества гибридов, сочетающих в себе уход за кожей и маскировку недостатков. Появление консилера 2-в-1, который обеспечивает полное покрытие именно там, где это необходимо, выглядит как тенденция, что будет становиться все более популярной.
Гибридные средства: смотрите фото
Нечеткие губы
В 2024 году размытые губы в тренде. Эта техника макияжа создает эффект градиента на губах, с переходом от более темного оттенка в центре к более мягким и размытым краям. Лучший способ достичь такого вида – нанести помаду на центр губ, избегая внешних краев, и растушевать косметику пальцами.
Размытые губы: смотрите фото
Высокие скулы
Определяющей чертой нынешнего макияжа является нанесение румян от щек к скулам. И эта тенденция не изменится. Чтобы получить такой образ, стоит наносить румяна в форме "С", начиная от области висков и двигаясь вниз к скулам, а затем добавляя косметику над внешними краями бровей.
Высокие скулы: смотрите фото
Глянцевые губы
Блеск для губ вернулся в моду. От тонированного блеска, который ухаживает за губами, до многомерного покрытия, глянцевые губы уже доказали, что они являются главным трендом макияжа в 2024 году.
Блестящие губы: смотрите фото
Возвращение теней для век
От смелых рисунков, ярких подводок и даже стразов макияж глаз трансформируется к более универсальному. В моду возвращаются тени, которые позволяют показать свою индивидуальность в более сдержанном формате.
Тени для век: смотрите фото
Яркие цвета
Подводки для век красного, синего, индиго и изумрудно-зеленого цвета становятся все более популярными, ведь очень стильно дополняют образы и добавляют им выразительности.
Яркий макияж: смотрите фото
Однако в тренде не только они. Яркими оттенками также можно подчеркнуть и губы, чтобы выглядеть актуально.