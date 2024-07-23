Які тренди у макіяжі вже стали актуальними та будуть завойовувати тільки більше прихильників, розповідаємо далі.
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Гібридні засоби
Зі збільшенням попиту на тональні креми та тональні засоби для шкіри можна очікувати появи більшої кількості гібридів, що поєднуватимуть у собі догляд за шкірою та маскування недоліків. Поява консилера 2-в-1, який забезпечує повне покриття саме там, де це необхідно, виглядає як тенденція, що ставатиме все більш популярною.
Гібридні засоби: дивіться фото
Нечіткі губи
У 2024 році розмиті губи у тренді. Ця техніка макіяжу створює ефект градієнта на губах, з переходом від більш темного відтінку в центрі до більш м’яких і розмитих країв. Найкращий спосіб досягти такого вигляду – нанести помаду на центр губ, уникаючи зовнішніх країв, та розтушувати косметику пальцями.
Розмиті губи: дивіться фото
Високі вилиці
Визначальною рисою цьогорічного макіяжу є нанесення рум'ян від щік до вилиць. І ця тенденція не зміниться. Щоб отримати такий образ, варто наносити рум’яна у формі "С", починаючи від області скронь і рухаючись вниз до вилиць, а потім додаючи косметику над зовнішніми краями брів.
Високі вилиці: дивіться фото
Глянцеві губи
Блиск для губ повернувся у моду. Від тонованого блиску, який доглядає за губами, до багатовимірного покриття, глянцеві губи вже довели, що вони є головним трендом макіяжу у 2024 році.
Блискучі губи: дивіться фото
Повернення тіней для повік
Від сміливих малюнків, яскравих підводок і навіть стразів макіяж очей трансформується до більш універсального. У моду повертаються тіні, які дозволяють показати свою індивідуальність у більш стриманому форматі.
Тіні для повік: дивіться фото
Яскраві кольори
Підводки для повік червоного, синього, індиго та смарагдово-зеленого кольору стають все більш популярними, адже надзвичайно стильно доповнюють образи й додають їм виразності.
Яскравий макіяж: дивіться фото
Однак у тренді не тільки вони. Яскравими відтінками також можна підкреслити й губи, аби виглядати актуально.