Які тренди у макіяжі вже стали актуальними та будуть завойовувати тільки більше прихильників, розповідаємо далі.

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Гібридні засоби

Зі збільшенням попиту на тональні креми та тональні засоби для шкіри можна очікувати появи більшої кількості гібридів, що поєднуватимуть у собі догляд за шкірою та маскування недоліків. Поява консилера 2-в-1, який забезпечує повне покриття саме там, де це необхідно, виглядає як тенденція, що ставатиме все більш популярною.

Гібридні засоби: дивіться фото

Нечіткі губи

У 2024 році розмиті губи у тренді. Ця техніка макіяжу створює ефект градієнта на губах, з переходом від більш темного відтінку в центрі до більш м’яких і розмитих країв. Найкращий спосіб досягти такого вигляду – нанести помаду на центр губ, уникаючи зовнішніх країв, та розтушувати косметику пальцями.

Розмиті губи: дивіться фото

Високі вилиці

Визначальною рисою цьогорічного макіяжу є нанесення рум'ян від щік до вилиць. І ця тенденція не зміниться. Щоб отримати такий образ, варто наносити рум’яна у формі "С", починаючи від області скронь і рухаючись вниз до вилиць, а потім додаючи косметику над зовнішніми краями брів.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Високі вилиці: дивіться фото

Глянцеві губи

Блиск для губ повернувся у моду. Від тонованого блиску, який доглядає за губами, до багатовимірного покриття, глянцеві губи вже довели, що вони є головним трендом макіяжу у 2024 році.

Блискучі губи: дивіться фото

Повернення тіней для повік

Від сміливих малюнків, яскравих підводок і навіть стразів макіяж очей трансформується до більш універсального. У моду повертаються тіні, які дозволяють показати свою індивідуальність у більш стриманому форматі.

Тіні для повік: дивіться фото

Яскраві кольори

Підводки для повік червоного, синього, індиго та смарагдово-зеленого кольору стають все більш популярними, адже надзвичайно стильно доповнюють образи й додають їм виразності.

Яскравий макіяж: дивіться фото

Однак у тренді не тільки вони. Яскравими відтінками також можна підкреслити й губи, аби виглядати актуально.