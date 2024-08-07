Однак поспіх не означає, що потрібно зовсім відмовитися від макіяжу. Як прискорити цей процес, розповідаємо далі.

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Організуйте свою косметику

Щоб швидше зібратися, важливо знати, де що лежить. Тож почніть з організації косметики.

Позбудьтеся засобів, термін придатності яких минув або які ви не використовуєте. Потім розкладіть косметику по різних ящиках або органайзерах, відокремлюючи те, що потрібно на щодень від засобів для особливих випадків.

Таким чином, не потрібно буде перебирати купу косметику зранку, коли часу і так мало.

Упорядковуйте свої продукти напередодні ввечері

Інший варіант – розкласти речі напередодні ввечері.

Чим більше ви можете зробити заздалегідь, щоб підготуватися до швидких зборів, тим краще. Іноді, якщо я знаю, що буду поспішати, щоб підготуватися, я розкладаю всі свої засоби заздалегідь. Якщо мій простір організований і необхідні продукти легко знайти, я можу зробити макіяж набагато швидше,

– ділиться візажистка Бріттані Ло.

Почніть з очей

Візажистка Ешлі Гоміла каже, що заощадити час можна, роблячи спершу макіяж очей.

Якщо ви робите очі в останню чергу, це може сповільнити процес, адже тіні чи туш можуть посипатися та розмазатися,

– пояснює вона.

Уникайте продуктів, на які потрібно багато часу

Якщо ви поспішаєте, візажистки радять не робити нічого надто складного та не застосовувати продукти, з якими нелегко працювати. Зокрема, вони рекомендують уникати темних кольорів, оскільки для їх змішування може знадобитися деякий час.

Обирайте прості техніки

Є швидкі та більш складні техніки, що потребують часу. Якщо його мало, перевагу краще надавати простішому шляху.

Наприклад, візажистки пропонують рідку підводку замінити олівцем, а замість контурування використовувати краплі для автозасмаги та спрей для фіксації, щоб надати шкірі природного сяйва.

Крім того, експертки радять застосовувати ключові продукти, які роблять основну різницю. Так, зазвичай підфарбованих вій, легкого тону, підкреслених гелем брів та акцентних губ буде достатньо для створення яскравого та свіжого образу.