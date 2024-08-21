Каких ошибок в возрастном макияже на собственном опыте советует избегать 47-летняя визажистка, рассказываем далее.

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Как делать возрастной макияж

Пользовательница тикток, 47-летняя визажистка Эрика Тейлор показала своим подписчикам на собственном примере, что можно и чего не стоит делать при нанесении макияжа на зрелую кожу.

В своем вирусном видео она продемонстрировала метод, которого следует придерживаться, а также типичные ошибки, которых нужно избегать.

Эрика советует немолодым женщинам никогда не позволять базовому увлажняющему или солнцезащитному крему высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу. Она объяснила, что следует сосредоточиться на том, чтобы кожа выглядела более влажной, а не сухой.

Как делать макияж для зрелой кожи: смотрите видео

Визажистка также рекомендует держаться подальше от матирующей косметики, если только кожа не жирная, поскольку это сушит лицо и старит его еще больше.

Так же она предлагает не использовать легкий матовый консилер под глаза и не применять технику бейкинга, так как это может подчеркнуть морщины.

Эрика объясняет, что ничего из этих техник и средств не является плохим, они просто не подходят для сухой и зрелой кожи.

Что касается того, что в таком случае лучше делать, визажистка предлагает отшелушивать мертвую кожу перед макияжем, наносить увлажняющую сыворотку или крем на все лицо и отдельно бальзам под глаза и только потом переходить к косметике.

Эрика советует выбирать тон и консилер с влажным финишем, чтобы кожа выглядела более блестящей, а пудру наносить именно кисточкой, чтобы не перегружать лицо, подчеркивая морщины.

С этими шагами лицо будет выглядеть более сияющим и увлажненным, что будет делать его моложе.