Яких помилок у віковому макіяжі на власному досвіді радить уникати 47-річна візажистка, розповідаємо далі.

До теми Допоможе шавлія: 3 простих способи зменшити ознаки старіння шкіри природними методами

Як робити віковий макіяж

Користувачка тікток, 47-річна візажистка Еріка Тейлор показала своїм підписникам на власному прикладі, що можна і чого не варто робити під час нанесення макіяжу на зрілу шкіру.

У своєму вірусному відео вона продемонструвала метод, якого слід дотримуватися, а також типові помилки, яких потрібно уникати.

Еріка радить немолодим жінкам ніколи не дозволяти базовому зволожувальному або сонцезахисному крему висохнути, перш ніж переходити до наступного кроку. Вона пояснила, що слід зосередитися на тому, щоб шкіра виглядала більш вологою, а не сухою.

Як робити макіяж для зрілої шкіри: дивіться відео

Візажистка також рекомендує триматися якомога далі від матуючої косметики, якщо тільки шкіра не жирна, оскільки це сушить лице і старить його ще більше.

Так само вона пропонує не використовувати легкий матовий консилер під очі та не застосовувати техніку бейкінгу, бо це може підкреслити зморшки.

Еріка пояснює, що нічого із цих технік та засобів не є погани, вони просто не підходять для сухої та зрілої шкіри.

Що ж до того, що у такому випадку краще робити, візажистка пропонує відлущувати мертву шкіру перед макіяжем, наносити зволожувальну сироватку чи крем на все обличчя та окремо бальзам під очі й тільки потім переходити до косметики.

Еріка радить обирати тон та консилер з вологим фінішем, щоб шкіра виглядала більш блискучою, а пудру наносити саме пензликом, щоб не переобтяжувати лице, підкреслюючи зморшки.

З цими кроками обличчя буде виглядати більш сяючим та зволоженим, що робитиме його молодшим.