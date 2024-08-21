Какие вещи ежедневно делают люди, которые считают себя оптимистами, и как это улучшает их жизнь, рассказываем дальше.

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Позитивный взгляд в будущее

Люди с оптимистическим мировоззрением верят, что все будет хорошо, и, в конце концов, это имеет ряд преимуществ, в частности улучшение навыков справляться с проблемами, улучшение физического здоровья, снижение уровня стресса и большую настойчивость в достижении целей.

Однако важно заметить, что позитивное мышление не означает, что вы никогда не переживаете трудных времен или не очень положительных эмоций. Речь идет о способности смотреть на такие моменты с оптимистичным взглядом, а не думать о худшем сценарии.

Развитая чувствительность

Токсичный позитив – это опасная привычка, поскольку она не позволяет признать и пережить все эмоции – хорошие и плохие. Быть оптимистом не обязательно означает всегда быть позитивным или видеть во всем светлые стороны – это неправильное представление об оптимизме.

Зато это означает давать себе разрешение чувствовать все эмоции и всегда иметь уверенность и надежду на будущее.

Жизнь в моменте

Большая часть позитивного взгляда на жизнь заключается в жизни в моменте. Оптимизм заключается в осознании того, что единственный момент, который можно контролировать или изменить, – это тот, что есть сейчас. Оптимизм приходит с восприятием момента и знанием, что есть инструменты, чтобы либо справиться с ситуацией, или узнать, что нужно, чтобы в конце концов справиться с ситуацией.

Фокус на успехах вместо неудач

Две истины существуют одновременно: у людей есть удивительные навыки, но иногда их постигают. Оптимистичных людей отличает от пессимистичных то, на чем они сосредотачиваются – на своих сильных сторонах.

Оптимистичный человек воспримет неудачу как урок, а не потерю. Они верят, что обучение является естественной частью любого прогресса, и используют результаты как возможность поразмышлять и усовершенствоваться.

Опорный внутренний диалог

Доказано, что позитивные разговоры с собой (мысли о себе и своих способностях) помогают людям регулировать негативное мышление и чувства. В частности, использование своего имени и местоимений не от первого лица (например, "ты") во время разговора с самим собой является более полезным, чем использование местоимений от первого лица (например, "я" или "меня"). Эти практики могут помочь уменьшить стресс и побудить более позитивно думать о будущих сценариях.