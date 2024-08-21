Які речі щодня роблять люди, котрі вважають себе оптимістами, та як це покращує їхнє життя, розповідаємо далі.

До теми Швидкий заряд позитиву: 8 "мікропригод" на щодень, що покращать настрій

Позитивний погляд у майбутнє

Люди з оптимістичним світоглядом вірять, що все буде добре, і, зрештою, це має низку переваг, зокрема покращення навичок справлятися з проблемами, покращення фізичного здоров’я, зниження рівня стресу та більшу наполегливість у досягненні цілей.

Однак важливо зауважити, що позитивне мислення не означає, що ви ніколи не переживаєте важких часів або не дуже позитивних емоцій. Йдеться про здатність дивитися на такі моменти з оптимістичним поглядом, а не думати про найгірший сценарій.

Розвинена чутливість

Токсичний позитив – це небезпечна звичка, оскільки вона не дозволяє визнати та пережити всі емоції – хороші та погані. Бути оптимістом не обов’язково означає завжди бути позитивним або бачити у всьому світлі сторони – це неправильне уявлення про оптимізм.

Натомість це означає давати собі дозвіл відчувати всі емоції та завжди мати впевненість і надію на майбутнє.

Життя в моменті

Велика частина позитивного погляду на життя полягає у житті в моменті. Оптимізм полягає в усвідомленні того, що єдиний момент, який можна контролювати або змінити, – це той, що є зараз. Оптимізм приходить зі сприйняттям моменту і знанням, що є інструменти, щоб або впоратися з ситуацією, або дізнатися, що потрібно, щоб зрештою впоратися з ситуацією.

Фокус на успіхах замість невдач

Дві істини існують одночасно: у людей є дивовижні навички, але іноді їх спіткають. Оптимістичних людей відрізняє від песимістичних те, на чому вони зосереджуються – на своїх сильних сторонах.

Оптимістична людина сприйме невдачу як урок, а не втрату. Вони вірять, що навчання є природною частиною будь-якого прогресу, і використовують результати як можливість поміркувати та вдосконалитися.

Опорний внутрішній діалог

Доведено, що позитивні розмови з собою (думки про себе та свої здібності) допомагають людям регулювати негативне мислення та почуття. Зокрема, використання свого імені та займенників не від першої особи (наприклад, "ти") під час розмови з самим собою є більш корисним, ніж використання займенників від першої особи (наприклад, "я" або "мене"). Ці практики можуть допомогти зменшити стрес і спонукати більш позитивно думати про майбутні сценарії.