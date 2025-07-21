Андре Тан рассказал, как выглядеть дорого этим летом: примите во внимание
- Андре Тан рекомендует натуральные материалы для летнего гардероба, такие как лен, шелк, и высококачественный хлопок, а также пастельные оттенки для дорогого вида.
- Дизайнер советует минималистичную обувь из кожи или замши и использование аксессуаров, таких как ретро-очки и шелковые платки, придерживаясь правила трех элементов в образах.
Дизайнер Андре Тан постоянно делится модными советами со своими поклонницами. Недавно он рассказал, как с помощью одежды можно стильно и дорого выглядеть.
Мы привыкли к тому, что летний гардероб должен быть легким, но кроме этого не стоит забывать о комфорте и элегантности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. По его словам, определенные вещи помогут дорого выглядеть в городе, у бассейна или на пляже.
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Что надевать летом, чтобы дорого выглядеть?
Головной убор – стиль и защита стиль и защита
Лучшими головными уборами являются шляпы из натуральных материалов – соломы и льна. Они хорошо защищают от солнца и добавляют определенного стиля. К идеальным цветам принадлежит пастель, песочный оттенок, белый или черный. Форма должна быть легкой, с четкой линией полей.
Ткани – главная инвестиция главная инвестиция
Для летнего гардероба выбирайте 3 вида тканей:
- Лен - текстурный, “дышит”, выглядит премиально дышит выглядит премиально;
- Шелк - для вечерних выходов или легких платков;
- Хлопок - только высокого качества, с плотным плетением, чтобы не теряла форму.
Дизайнер говорит, что вещи из натуральных тканей простого кроя выглядят дорого и красиво.
Цветовая палитра
Андре Тан отметил, что дороже всего смотрятся пастельные оттенки – мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный. Можно добавить яркий акцент в виде сумки или платка.
Обувь
По словам дизайнера, летняя обувь должна быть минималистичной, из кожи или замши, в нейтральных тонах (беж, карамель, песочный). К идеальным вариантам относятся мюли и сандалии без декора.
Аксессуары
Чтобы создать стильный образ, не забывайте о ретро-очках, тонких украшениях и шелковом платке. Дизайнер отмечает, что стоит придерживаться в образах правила трех элементов. Это означает, что аутфит должен состоять не более, чем из трех акцентов (ткань + аксессуар + цвет).
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